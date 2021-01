S-a aflat ce a pățit Diana Șoșoacă după ce s-a vaccinat. Prin ce chinuri a trecut, de fapt, senatoarul AUR după ce s-a imunizat, citiți în articolul de mai jos.

Diana Șoșoacă, coșmar după ce s-a vaccinat. ”Am crezut că o să mor”

Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri după ce s-a vaccinat. În plus, senatoul AUR a povestit că nu şi-a dorit să intre în Parlament și a fost forţată să urmeaze această cale de şoţ şi de mai mulţi oameni din politică.

„N-am sperat niciodata pentru că nu mi-am dorit (să ajung în Parlament – n.r.). Am fost forţată de soţul meu, de Colceag, de Alexandru Stănila, care m-au obligat şi de mulţi altii. Mai toţi sunt bărbaţi care mă împingeau pe mine. 2020 a fost lupta, oricum de 20 şi ceva de ani m-am tot luptat şi m-am luptat şi în cei doi ani jumate când am fost în Guvern şi nu am avut cu cine să lucrez”, a precizat Diana Șoșoacă, la România TV.

Ce vaccin și-a făcut Diana Șoșoacă în urmă cu 20 de ani

În plus, Diana Șoșoacă a povestit chinul prin care ar fi trecut după ce, în urmă cu 20 de ani, s-a vaccinat antigripal.

”Eu am avut Covid înainte să se nască, probabil că d-aia nu iau, că sunt imunizată. Tot la Balş m-am tratat şi nu m-au tratat cum trebuie. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicină verde care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani, m-am vaccinat antigripal, după câteva zile am făcut o gripă cumplita. O lună de zile am crezut că mor, 40 grade- 40,5 grade,” a mai spus Diana Şoşoacă.

Diana Șoșoacă, despre campania de vaccinare națională

De asemenea, senatorul AUR, Diana Șoșoacă, a făcut declarații şi despre campania de vaccinare şi a spus de ce crede că nu o să se infecteze cu Covid-19, deşi a fost surprinsă de mai multe ori fără mască în public.

„Totusi sunt un senator, sunt un om al statului roman, sunt un senator care trebuie să aibă grijă de sănătatea poporului român şi sper să nu ajungem la vaccinarea obligatorie pentru că atunci poporul trebuie sa iasă în stradă. Nu ştiu dacă politicienii simt, dar România fierbe rău de tot. Eu cred că ar trebuie să aiba mult mai multă grijă ce hotarasc pentru ca noi suntem acolo şi avem o susţinere”, a mai declarat Diana Şoşoacă.

Diana Șoșoacă nu crede în masca de protecție

Senatorul AUR susține că purtarea măștilor de protecție este complet ineficientă. „Nu există ca această mască te apară de Covid, ei spun că te apăra de acele picături când vorbeşti.

Este o chestiune de normalitate, problema este că eu am peste 20 de cercetări stiintifice în care se arată ineficacitatea măştii şi efectele adverse provocate de aceasta. Sunt măsuri politice şi nu măsuri sanitare,” susține Diana Șoșoacă.