Ce a pățit Dani Oțil la un salon de masaj în Dubai. Experiența l-a șocat

Dani Oțil a revenit, de curând, la Neatza cu Răzvan și Dani, după ce s-a întors din vacanța din Dubai în care a plecat alăuri de soția lui Gabriela, pentru prima dată de când a venit pe lume fiul lor Luca Tiago. Prin ce peripeții a trecut simpaticul prezentator TV.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil fornează unul dintre cele mai apreciate și solide cupluri din showbizul românesc. Cele două vedete au o relație frumoasă, bazată pe dragoste, înțelegere, respect, umor fin și comunicare, iar tabloul familiei lor a devenit complet de când s-a născut fiul lor, micuțul Luca Tiago.

Recent, simpaticul prezentator și frumoasa lui soție au avut parte de o mini escapadă de câteva zile în Dubai, acolo unde s-au bucurat de prima lor vacanță în doi în opt luni de zile, de când au devenit părinți.

Dani Oțil le-a împărtășit susținătorilor săi o experiență inedită pe care a trăit-o în Dubai. Cel mai bun prieten al lui Răzvan Simion a povestit un episod șocant pe care nu ar vrea să-l repete vreodată. Se pare că Dani a fost la un hamam, dar masajul a fost extrem de dureros și costisitor.

Dani Oțil și partenera lui de viață au petrecut sărbătoarea Paștelui departe de România, bucurându-se de câteva zile libere pentru a face o mică escapadă romantică.

„Îmi cer scuze nu-mi vin gândurile pentru că sunt în continuare sub imperiul gândurilor. Am fost la un hamam, mai de bogați că de săraci am mai fost în Turcia și a fost foarte bine.

În general acum lucrează asiatice și totul e mai pe nou. De data asta chiar un cetățean m-a… și mi-am dat seama că la un masaj normal prefer un bărbat că are forță mai mare.

Mă, ăsta avea o forță pe lângă faptul că era așa într-un prosop și nu înțeleg de ce. Când îți face masaj o femeie, vorbesc de partea de masaj de la hamam, ai două opțiuni: reziști sau te uiți pe jos.

Nu mă mai duc! Băi, m-a frecat… Să nu mergeți că este și scump, iar pe soția a făcut-o de 1.90 m. Nu mai fac asta niciodată!”, a mărturisit Dani Oțil la Neatza cu Răzvan și Dani.