Ce a pățit Culiță Sterp în timpul unui concert. Moment jenant pe scenă: ‘Ultima poză’

„Ultima poză în costumul ăsta, că mi s-au rupt pantalonii între picioare când am urcat pe scenă”, a spus Culiță Sterp, pe Instagram.

Și înainte de a ajunge la destinație, solistul și trupa lui au avut parte de un mic incident, fiind nevoiți să facă un popas pentru a rezolva o mică problemă. Mai exact, mașina în care se aflau a făcut pană cu doar câteva minute înainte de a ajunge la locație.

„Of, viață, dar cu ce-am greșit în viața asta? Am făcut pană. Mai aveam 5 minute până să ajungem. Suntem în Spania și oamenii care ne duc de la o cântare la asta, că am venit cu avionul normal, nu venim cu mașina, că nu suntem nebuni să venim cu mașina, dar de la cântare la alta, dintr-un oraș în altul mergem cu mașina și asta e, am făcut pană. Care ne-ați blestemat?”, a transmis Culiță Sterp în mediul online.