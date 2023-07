Ce a pățit avocata care a cerut arestarea și deportarea lui Cristiano Ronaldo, după gesturile șocante. „Mi s-a cerut să fac așa”

Este scandal uriaș în Arabia Saudită, după gesturile șocante ale lui Cristiano Ronaldo. Avocata care a cerut arestarea și expulzarea starului portughez susține că se fac mari presiuni asupra ei. Nouf Bint Ahmed a dezvăluit că a fost contactată de reprezentanții lui Al Nassr care i-au cerut să-și șteargă mesajele de pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo este de câteva zile în centrul unui scandal uriaș. Starul portughez s-a enervat la meciul pe care Al Nassr l-a pierdut în deplasare cu Al Hilal, iar când a trecut pe lângă sectorul în care se aflau fanii adverși și-a dus mâna la organele genitale. Gestul său a coincis cu momentul în care rivalii strigau numele lui Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of „Messi, Messi, Messi” 😮

📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ

— VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023