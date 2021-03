Ce a pățit Adi Mutu, de fapt. Selecționerul și-a spus oful: „Asta mi-aș fi dorit, dar nu s-a putut!”

Adi Mutu se află într-un mic impas. Selecționerul naționalei Under 21 a României a făcut declarații incredibile, cu doar câteva zile înainte de a debuta Campionatul European din 2021. Ce spune fostul căpitan al naționalei mari de fotbal despre presiunea de a fi antrenor de Liga 1.

De ceva timp, Adi Mutu a preluat conducerea naționalei de fotbal Under 21 a României și este pregătit să facă istorie cu generația tânără a fotabului românesc ca antrenor, așa cum a făcut-o pe vremea când era căpitanul naționalei mari.

Cu toate acestea, poziția de selecționer poate fi una destul de solicitantă, iar Adi Mutu a început să simtă acest lucru pe propria-i piele. Presiunea și responsabilitatea puse pe umerii săi sunt cu atât mai mari cu cât fostul jucător de la Fiorentina este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, reușind performanțe de ne-egalat pe vremea când era atacant și căpitan al naționalei mari de fotbal a României.

Adrian Mutu are emoții mari înainte de Campionatul European, declarând în numeroase rânduri că i-ar fi plăcut să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a-și antrena jucătorii de la U21. România debutează pe 24 martie la CE, când va juca împotriva Olandei. La Euro 2021 vor evolua patru grupe a câte patru formații, iar primele două clasate vor merge mai departe în sferturile de finală. Grupele vor juca în săptămâna 24-31 martie, iar fazele eliminatorii vor avea loc între 31 mai și 6 iunie.

„Nu va fi uşor. Dar ca să demonstrezi că eşti bun trebuie să te lupţi cu cei mai buni. Din păcate, cred că ne vom reuni în formulă completă abia în Ungaria. Mi-aş fi dorit să am câteva zile la dispoziţie jucătorii înainte de EURO, pe cei din ţară, dar nu s-a putut.

Eu mă bucur că există şi că lumea se aşteaptă să facem o figură frumoasă la EURO. Asta înseamnă că am câştigat încrederea suporterilor prin ceea ce am arătat pe teren. Cred că am demonstrat până acum că România U21 nu joacă niciun meci la egal, ne dorim să câştigăm fiecare partidă. Dar asta nu înseamnă că vom neglija apărarea”, a declarat Adrian Mutu pentru jurnaliștii de la Playsport.