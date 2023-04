Ce a observat Maurice Munteanu la Ana Morodan, încă de acum 2 ani: ‘M-a întristat foarte tare’

Cazul Ana Morodan a stârnit un val uriaș de reacții în spațiul public. Vedeta a fost aspru criticată pentru decizia de a se urca la volan după ce ar fi consumat, așa cum a reieșit din testele făcute de oamenii legii, alcool și alte substanțe interzise. Printre cei care au vorbit despre întreaga situație a fost Maurince Munteanu, care a dezvăluit că a observat câteva detalii alarmante în comportamentul ei încă de acum doi ani.

Ana Morodan are acum trei dosare penale deschise pe numele său, iar magistrații au decis plasarea ei sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cu toate că, inițial, a negat că a consumat alcool și droguri, spunând că rezultatele pozitive ale testelor făcute de oamenii legii au fost influențate de anumite somnifere pe care le ia, cu recomandarea medicului, un mesaj publicat de ea apoi pe o platformă de social media pare că este, de fapt, o mărturisire.

Cazul a stârnit un val de reacții în spațiul public. Vedeta este aspru criticată pentru alegerile făcute, ce i-au pus în pericol nu doar propria siguranță, ci și pe cea a celorlalți șoferi și participanți la trafic cu care s-a întâlnit pe traseu.

Printre cei care au vorbit despre Ana Morodan a fost și Maurice Munteanu. Juratul de la „Bravo, ai stil” a dezvălut că și-a dat seama că blonda avea nevoie de ajutor încă de acum doi ani, când a văzut-o „complet dărâmată emoțional”. El a ținut să precizeze că Ana nu mai face parte din cercul său social, însă există persoane ce îi sunt apropiate care i-au văzut declinul și au preferat să tacă.

„Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok.

Dar nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri.

Nu îi iau apărarea Anei – cel mai bun prieten al meu este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier. Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă, depresie care m-a făcut să lupt cu abuzul de alcool 10 ani. Din fericire, eu nu mai am această problemă. Din fericire, prietenii m-au ajutat să trec peste asta. Din fericire, sunt un om puternic și m-am ales pe mine, am știut că asta e singura mea șansă în fața oricărei forme de dependență”, a scris Maurice Munteanu, în mediul online.