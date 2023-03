Dramele din viaţa Anei Morodan. ‘Contesa’ şi-a pierdut părinţii şi bunicii în doar un an: „Dimineața la înmormântare și seara la proiect”

„Contesa digitală” se află pe prima pagină a ziarelor mondene, în aceste zile. Se numără printre primele bloggerițe care s-au afirmat în România, bucurându-se de mare succes și fiind un model de urmat pentru mulți tineri. Puțini cunosc, însă, dramele din viața Anei Morodan. Influencerița și-a pierdut părinţii şi bunicii în doar un an și s-a luptat cu depresia.

Ana Morodan nu mai are nevoie de nicio prezentare. Blondina în vârstă de 38 de ani este una dintre primele bloggerițe care s-au afirmat în țara noastră. De-a lungul timpului, s-a bucurat de mare succes, reușind să își construiască o comunitate online de aproape jumătate de milion de urmăritori, printre care și mulți tineri.

„Contesa digitală”, așa cum se recomandă pe platformele sociale, este cunoscută și îndrăgită de o masă mare de români, unii chiar visând să ajungă la fel ca ea. În ultimele zile, însă, se află într-un scandal care i-a compromis imaginea. Influencerița s-a ales cu dosar penal pentru trei infracțiuni.

Pe numele Anei Morodan a fost deschis, marți, 28 martie, un dosar penal pentru trei infracțiuni: refuz de recoltare pe probe biologice, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Potrivit ultimelor informații, substanța consumată de blondină este benzodiazepina, regăsită în multe tratamente antidepresive.

Ana Morodan a transmis un mesaj neașteptat, joi, 30 martie, după ce a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Influencerița i-a îndemnat pe tineri să nu-i urmeze exemplul, și-a cerut scuze că i-a dezamăgit și le-a recomandat să nu se lase seduși de celebritate și să nu se creadă mai puternici decât viața.

În ciuda popularității de care se bucură bloggerița, puțini cunosc dramele reale prin care aceasta a trecut, de-a lungul anilor. Ana Morodan și-a pierdut părinții și bunicii în doar un an de zile, după care a suferit de anxietate severă și depresie, apelând la ajutorul specialiștilor în psihologie sau psihiatrie.

În urmă cu mai mult timp, „Contesa digitală” a dezvăluit cum părinții săi s-au stins din viață în decursul unui an de zile, primul pe care l-a pierdut fiind tatăl său. Era sănătos, însă a căzut în baie și a murit. Au urmat, apoi, bunicii. În total, trei membri ai familiei sale au decedat în doar o săptămână.

Bloggerița a mărturisit că a fost nevoită să se ocupe singură de funeralii, fără să aibă nicio experiență în domeniu. Nu cunoștea nici datinile, nici obiceiurile. A fost ajutată, însă, de reprezentanții unei firme de pompe funebre.

După evenimentele cu pricina, la aproximativ un an, Ana Morodan a pierdut-o și pe mama sa, bolnavă de cancer.

Toate tragediile care au avut loc într-un timp foarte scurt și-au pus amprenta asupra influenceriței. A început să aibă atacuri de panică și să se confrunte din ce în ce mai des cu anxietatea. În perioada respectivă, muncea foarte mult și nu reușea să aibă grijă de psihicul său, astfel încât a decis să apeleze la ajutorul specialiștilor.

Psihologii și psihiatrii au diagnosticat-o cu anxietate severă și depresie moderată. Potrivit declarațiilor bloggeriței, specialiștii au intenționat să îi prescrie tratament medicamentos, însă a refuzat. 2018 a fost un an cumplit pentru vedetă, care a mărturisit că ar fi fost la un pas de sinucidere.

„Am căzut de două ori (în depresie – n.r.). Oribil. Am căzut de mai multe ori (…) și m-am ridicat în câte patru ani, de fiecare dată. La mine așa ține ciclul. Vine, se instalează în al doilea an, în al treilea an nu mai știu de mine și în al patrulea an, încet, văd o luminiță”, a spus Ana Morodan.