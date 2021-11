Ce a mărturisit un olandez după o vacanță în România. Mesajul lui e viral în toată presa

Un turist olandez a făcut furori în mediul online după ce le-a povestit prietenilor săi cum și-a petrecut vacanța în România. Ce a spus străinul despre frumusețile țării noastre și cum s-a înțeles cu localnicii.

Frumusețile pitorești ale României au cucerit dintotdeauna turiștii, țara noastră fiind una dintre puținele din lume care se bucură de sezon turistic 12 luni din an, având și mare, și munte, și deltă.

Patrick, un tânăr olandez care a vizitat România recent, a povestit pe rețelele de socializare că a fost încântat de vacanța sa petrecută pe meleagurile românești. Bărbatul a vizitat Delta Dunării și malul Mării Negre, două dintre cele mai populare destinații turistice ale țării noastre.

„De la agenţie ne-au spus că nu are rost, dar am avut noroc că Mark cunoştea România, a mai fost fiindcă are o prietenă româncă şi ne-a spus că e o ţară deosebită. Noi am fost în august, am fost pe litoralul Mării Negre, dar şi în Delta Dunării.

Ce vezi în Delta Dunării nu ai să mai vezi nicăieri în Europa, cel puţin. Magnific e puţin spus. Dacă vă spune şi vouă cineva să nu vizitaţi România că nu e nimic de văzut şi de făcut acolo, să ştiţi că ăla e un tâmpit”, a povestit olandezul Patrik.