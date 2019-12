Ce a mărturisit Elena Udrea despre operațiile estetice. S-a spus că și-ar fi mărit buzele și și-ar fi întins fața

Elena Udrea are 45 de ani, este mămică și ar avea tot dreptul să apeleze la măestria medicilor esteticieni, mai ales că majoritatea femeilor de azi o fac. Intervențiile estetice sunt la ele acasă și în România de o bună bucată de vreme, așa că n-ar avea de ce să se teamă, dacă ar decide să-și facă vreo schimbare. A apelat sau nu fostul ministru la acestea? Ce mărturisiri a făcut?

Elena Udrea a participat în urmă cu mai mult timp la un eveniment monden. Fostul ministru a lăsat atunci nenumărate semne de întrebare. Cei care au onorat invitația în ziua cu pricina au putut să observe diverse schimbări în zona feței acesteia. În acest context, mulți s-au întrebat dacă fostul om politic a recurs sau nu la intervenții chirurgicale pentru a-și îmbunătăți anumite zone. Cum orice se află, zvonurile au ajuns rapid și la urechile iubitei lui Alexandrov. Mama copilului afaceristului nu s-a supărat deloc când a auzit, ba din contră.

“Da, m-am întors în România. Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pentru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și închiderea procedurii de extrădare. Am ales să cer protecție în Costa Rica în condițiile în care tocmai aflasem că sunt însărcinată, iar evoluția în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuție, nu de o judecată corectă, în baza legii. Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranță, însă știți că am fost arestată când Eva avea 13 zile și doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut că ea să vină pe lume în libertate. Dar, așa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce”

Elena Udrea