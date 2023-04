Ce a găsit un bucureştean scris pe o cutie cu peşte din Cora. A rămas fără cuvinte, a pus totul pe internet imediat

Când vorbim de produsele vândute la conservă, fie carne, fie pește, există riscul să ne trezim cu probleme dacă produsul este expirat. Deși nu s-a ajuns până acolo, ceea ce a găsit un bucureştean scris pe o cutie cu peşte din Cora este o dovadă a faptului că de multe ori marii retaileri nu țin seama de protecția clienților, iar riscul de îmbolnăvire este unul cât se poate de real, iar indiferența unora dintre angajați este cu atât mai mult de neacceptat într-o astfel de situație.

Pericolul unor conserve de pește expirate și protecția clientului

O cămară plină de conserve poate fi salvatoare atunci când căutați ingrediente pentru a pregăti o cină ușoară și nu aveți timp să mergeți la magazin. De la conserve de roșii la alte conserve de legume, cum ar fi fasolea verde și porumbul, aceste alimente neperisabile constituie o masă gustoasă.

În plus, produsele conservate sunt accesibile și se pot lăuda și cu o nutriție excelentă. Dar dacă vă uitați în cămară și găsiți câteva conserve trecute de termenul de valabilitate, s-ar putea să vă întrebați: Cât timp rezistă conservele și este cu adevărat sigur să mănânci conservele după data de expirare imprimată pe cutie?

Dar, azi nu vorbim de conservele de care ai uitat tu în cămară, ci de acele conserve de pește, care stau pe rafturile magazinelor, iar tu ca și client nu poți face mare lucru, chiar dacă informezi angajații că acele produse nu ar mai trebui să existe în rafturi. În primul rând, hai să aflăm cum sunt făcute aceste conserve de pește.

Conservele de pește sunt supuse la sterilizare comestială

Conservele de pește sunt supuse unei metode de prelucrare termică, care în industria alimentară este cunoscută sub numele de sterilizare comestială. Acest proces presupune, pe lângă utilizarea de pește de bună calitate, și alte produse alimentare, manipularea corectă sub condiții igienice și ambalarea în conservă și sigilarea cutiilor, iar regula este să se aplice un tratament termic sub presiune pentru a obține o eliminare a microbilor de 13 D. Acest lucru ucide toți microbii, cu excepția probabil a unui număr foarte mic spori bacteriali.

Acești spori termodurici, dacă germinează și se dezvoltă, pot deteriora o conservă. Cu toate acestea, ele nu germinează decât dacă conservele sunt supuse unui abuz de temperatură prin depozitare la 35 de grade și peste. Depozitarea la temperatura camerei, adică 25 de grade, dar care nu se întâmplă pentru o perioadă lungă de timp, în condiții normale, calitatea produsului va rămâne acceptabilă pe o durată lungă de timp. Dar produsele din conserve depozitate pe termen lung își pot pierde gustul și aroma din cauza factorilor fizici.

Ce a găsit un bucureştean scris pe o cutie cu peşte din Cora

Despre un astfel de caz a relatat un client al retailer-ului Cora, după ce a avut parte de o mare surpriză atunci când a vrut să cumpere o conservă de pește. Conform celor relatate de acesta, nu era vorba doar de o singură conservă, ci de un raft aproape plin, iar majoritatea dintre acestea aveau data de expirare 31 martie 2023 (vezi galeria), iar clientul nostru a mers în magazinul Cora la câteva zile de la data inițială de valabilitate a produsului. În aceeași postare de pe rețelele de socializare, clientul povestește că ar fi anunțat una din angajatele magazinului, iar aceasta i-ar fi răspuns în doi peri „Și care-i problema?”:

„02.04.2023, Cora SUN PLAZA. Produs expirat de două zile. Nu unul. Mai multe! O doamnă șefă, când îi atrag atenția îmi spune: «Și care-i problema?» Stimați domni de la Deltaica Seafood! Aveți produse de prea bună calitate să își bată joc o rețea comercială de brandul dvs.! Înțeleg că trebuie să vă plecați capul în fața celor de la Lidl și Kaufland pentru a intra în rețelele lor, pentru că ei sunt jupânii în comerțul din România, dar nici așa. Tare sunt curios cu cât pleacă produsul din fabrica dvs. și ajunge un produs nevandabil, deși este de calitate? Atenție! Produsul trebuia retras de la raft cu 48 ore înainte de termenul limită!”, a scris clientul, pe contul de Facebook.

Nu se știe dacă, în cele din urmă, produsele respective au fost retrase de la vânzare de retailer, dar cert este că o astfel de situație trebuie imediat raportată către Protecția Consumatorului. Un alt aspect, demn de ținut minte, este că conservele care au capacele ușor de deschis nu vor rezista nici pe departe la nesfârșit. Așa că, mare atenție la ce cumpărați, la termenul de valabilitate, și dacă pățiți ca și bucureșteanul nostru, este important să informați organele în drept.