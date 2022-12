Ce a găsit un bărbat într-o bucată de brânză cheddar dintr-un magazin Lidl. Expira în martie 2023

Atunci când te decizi să cumperi ceva, indiferent de ce supermarket vorbim, chiar și la Lidl, te aștepți să nu ai surprize. Se pare că un client Lidl a avut parte de surpriza zilei. Dacă te-am făcut curios, citește mai departe. O să afli ce a găsit un bărbat într-o bucată de brânză cheddar dintr-un magazin Lidl.

Toți ne pregătim cum știm mai bine pentru zilele care urmează, Crăciunul și Revelionul. Unii, din lipsă de timp, merg în magazine și-și cumpără diferite produse, pe care le vor așeza ulterior pe masa de Crăciun și în seara de Revelion.

Dar, ce te faci atunci când descoperi într-un produs, indiferent care ar fi acela, mucegai? Se pare că este și cazul unui client Lidl din Marea Britanie, care a rămas deloc plăcut surprins după ce a deschis brânza mucegăită cu câteva zile înainte de Crăciun. Clientul, a descris faptul că s-a simțit supărat de cele descoperite.

Clientul a cumpărat un produs, „extra mature cheddar” de la Lidl, pe 21 decembrie, ca parte a cumpărăturilor de Crăciun. A doua zi, acest client Lidl a deschis pachetul de brânză și a găsit o parte acoperită de ciuperci, în ciuda faptului că data de expirare era 24 martie 2023.

La prima vedere, clientul a spus că a fost confuz și s-a întrebat dacă nu cumva a luat din greșeală brânză albastră, dar nu a fost cazul. După ce a contactat supermarketul în legătură cu reclamația, un purtător de cuvânt de la Lidl a declarat că sunt „dezamăgiți standardele înalte ale Lidl nu au fost îndeplinite cu această ocazie”.

„A trebuit să verific de două ori, deoarece am crezut că am cumpărat brânză albastră și apoi am crezut că nu, nu mai este . Este șocant cum a putut fi lăsată pe raft la Lidl.

Și a costat 5,19 lire sterline, nu chiar ieftin. Și este în termen.”, povestește acest client Lidl nemulțumit.