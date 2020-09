Ce a făcut Vulpița după ce a ajuns acasă, la Blăgești. Fanii au fost în extaz și îi plâng lipsa de la Acces Direct

Este jale mare printre fanii emisiunii Acces Direct. Aceștia deplâng lipsa Vulpiței de la emisiunea preferată. Vulpița și Viorel au dispărut din studioul Antenei 1, fapt care a dus la neliniștea fanilor celebrului cuplu. Aceștia s-au mai liniștit după ce Veronica Stegaru a făcut prima postare pe rețeaua de socializare, după ce s-a întors acasă, la Blăgești. Postarea are legătură cu fiica ei. Despre ce este vorba vedeți un pic mai jos.

Fanii Vulpiței, neliniștiți din cauza dispariției sale de la televizor. Cu ce postare i-a liniștit Veronica Stegaru

Veronica Stegaru și Viorel au dispărut de la emisiunea Acces Direct, după revenirea din concediu a Mirelei Vaida, lucru care a nemulțumit o mare parte din fanii emisiunii. Aceștia nu au știut ce se mai întâmplă cu Vulpița, după ce aceasta s-a retras în satul natal, Blăgești. Admiratorii Vulpiței s-au mai liniștit după ce aceasta a făcut o primă postare pe Facebook, după dispariția de la Antena 1.

Vulăița și soțul ei au apărut nu mai puțin de 8 luni la televizor, astfel că fanii emisiunii se învățaseră cu ei de parcă erau parte din familia lor. Dispaiția lor a fost un șoc pentru mulți dintre ei. Acum, cuplul făcut celebru de Antena 1 s-a retras acasă la Blăgești, revenind la vechea lor viață, dar mult mai titrați după cele opt luni petrecute la Capitală.

Vulpița, postare pe rețeaua de socializare cu fiica ei

Vulpița din Blăgești a postat o fotografie cu fiica sa, însoțită de o inimioară, pe rețeaua de socializare. Fanii au reacționat imediat la postarea Veronicăi Stegaru, întrecându-se unii pe ceilalți în comentarii care mai de care.

Și dacă unii i-au urat numai de bine, alții au vorbit tare urât la adresa Vulpiței din Blăgești. Această ultimă categorie o acuză pe Vulpița că nu ar fi trebuit să plece niciodată de lângă micuța ei. Viorel Stegaru a repostat și el fotografia cu copila lui, pe contul personal de Instagram.

Fanii au acuzat-o pe Vulpița că și-a lăsat fetița atâta timp

”Bună ziua Veronica de ce nu-i areți și față să o vedem. Orcum seamă pe tine, / Mie dor de voi la tv/ Ia fata cu tine la București și gata nu ai ce face toată viața acolo Vero e păcat de tinerețea ta ai grijă de tine”, sunt câteva dintre reacțiile pozitive ale fanilor Vulpiței.

Pe de altă parte, Mirela Vaida, probabil pentru a compensa lipsa celor doi din platoul Acces Direct, în ediția de ieri a emisiunii a purtat o rochiță foarte scurtă. “Rochia pe care o port are niște impremieuri cu căței. Sigur, nu e pentru o femeie serioasă ca mine. Uitați ce decolteu am. Am rugat să se dea burtiera un pic mai sus, că așa e rochia, ce să facem, să mai forțăm un pic vara că anul viitor cine știe…”, a spus Mirela Vaida în emisiunea sa.