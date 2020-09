Ce a făcut soția lui Mirel Rădoi. A fost văzută de sute de bucureșteni: n-a avut nicio jenă

Soția lui Mirel Rădoi nu a ținut cont de nimeni și de nimic atunci când a venit vorba despre o plăcere vinovată. Ce a făcut femeia în fața a sute de bucureșteni?

Soția lui Mirel Rădoi gonește motoarele pe străzile din București. Ce reguli de circulație? Blonda vrea să demonstreze șoferilor aflați pe carosabil că este periculoasă și că nu ține cont de nimic, în special când este vorba despre o plăcere vinovată de-a sa. Viviana se încăpățânează să facă legea, arată ultimele imagini în care a fost surprinsă de către paparazzi spynews.ro. Soția spotivului a fost văzută în trafic, nerespectând regulile. Fără să se uite la semnele de circulație sau la bani, Vivi a plusat când nu era cazul.

Drumul său scurt pe care l-a avut de făcut până la un salon de înfrumusețare a făcut-o să nu fie atentă la ținută, așa că a ales să poarte ceva simplu și deloc pompos. Odată ajunsă în fața salonului dorit, blonda a decis să încalce puțin legea, așa că a blocat o întreagă bandă a drumului pentru 20 de minute, moment în care și-a terminat treaba. Ceilalți șoferi au fost nevoiți să ocolească bolistul în timpul acesta. După ce și-a rezolvat treaba, Viviana a revenit realaxată la mașină, iar fără pic de grabă s-a urcat la volanul vehiculului și a oprit doar când a ajuns la locuința familiei.

Meciul României contra Irlandei de Nord, scor 1-1, a marcat debutul lui mirel Rădoi. Gocă Popescu susține că starea proastă a gazonului nu a influențat rezultatul final al jocului, astfe că nu poate fi o scuză pentru jucătorii naționale care au scăpat printre degete o victorie imensă.

„Cred că am făcut un meci bun, am creat foarte multe ocazii de a înscrie, dar nu am reușit să marcăm golul doi, care sunt convins că ar fi încheiat socotelile. Per ansamblu, echipa a atacat, a avut posesie, a pus probleme, dar n-au fost inspirați în fața porții.Ce, din cauza gazonului nu am reușit s-o băgăm în poartă? Ocazii am avut, nu a influențat starea gazonului ultimul șut. Au avut și ei un portar într-o mare formă. A scos incredibil câteva mingi”

Gică Popescu (Sursa: digisport.ro)