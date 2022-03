Ce a făcut Simona Halep înainte de semifinala de la noapte. Mulți sportivi nu ar fi de acord cu asta FOTO

Ce a făcut Simona Halep înainte de semifinala de la noapte. Fostul lider mondial va avea un meci dificil contra polonezei Iga Swiatek în penultimul act al turneului de la Indian Wells. Bucuroasă pentru meciul perfect făcut în sferturi împotriva croatei Petra Martic, românca nu și-a putut refuza una dintre marile ei plăceri. Simona Halep a imortalizat momentul și printr-o postare făcută pe o rețea socială, cu toate că alegerea ei gastronomică nu e chiar una dintre cele mai „sportive”.

Simona Halep s-a declarat încântată de jocul prestat declarând că simte că se apropie de cea mai bună versiune a sa ca tenismenă.

„Simt că sunt aproape de nivelul avut în trecut. Azi am jucat aproape perfect, am stat aproape de linia de fund și am returnat agresiv, acest meci îmi dă încredere și îmi arată că pot juca foarte bine împotriva oricui. Meciurile de la Indian Wells îmi dau multă încredere, mă facă să înțeleg că pot fi iar la nivelul meu maxim. Zi după zi m-am simțit mai bine, am simțit că mă apropii de cea mai bună variantă mea”, a spus Simona Halep într-o conferința de presă, conform Eurosport.