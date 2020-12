Ce a făcut Ramona Olaru într-un mall din București. Asistenta de la Antena 1 a avut o experiență neplăcută

Asistenta matinalilor de la Neatza cu Răzvan și Dani a avut parte de o experiență neplăcută într-un centru comercial din Capitală. Ce i s-a întâmplat Ramonei Olaru la un mall cunoscut din București?

Ramona Olaru, experiență neplăcut într-un mall din București

Ramona Olaru îi umple cu energie pozitivă pe toți cei cu care discută. Diminețile își încântă fanii pe micile ecrane cu năzbâtii care mai de care mai aparte în cadrul show-ului matinal alături de colegii de platou deja cunoscuți, iar în restul zilei le povestește cele petrecute de peste zi fanilor, pe Instagram. Asistenta de televiziune le-a mărturisit prietenilor virtuali faptul că a cam dat de o încercare deosebită la ultima vizită de la un centru comercial din Capitală. Aceasta a intrat pe fugă prin magazinele dorite pentru câteva produse de make-up, moment în care a dat nas în nas cu cineva care i-a cerut ajutorul.

Mai exact, e vorba de o persoană oarecare care i-a cerut sprijinul în contextul unui caz sensibil pe care-l are în familie. Neatentă și mereu pe fugă, vedeta i-a dat din portofel 50 de lei, crezând că i-a încredințat omului 5 sau 10 lei. „Nu știu ce faceți voi duminică, eu am fost până la (centru comercial). Nu mai avam tuș și anticearcăn și am zis să intru repede să le iau. Mare agitație, în mall, să nu mergeți! (…) Cum alergam eu dintr-o parte în alta, apare un băiat cu niște brățărici, niște ațe roșii pe care erau puse niște bile colorate (…) Mi-a zis ceva, o poveste de donat oricât am, 10 lei, 5 lei, pentru nu știu ce copii, cred că asta a zis, pentru că nu am luat în seamă deloc și am dat 50 de lei”, a povestit asistenta tv.

„Oare am făcut bine, oare era serios, era pe bune sau…. „

Abia la scurt timp și-a dat seama ce s-a întâmplat mai exact și că nu e tocmai în regulă că i-a oferit persoanei o sumă de bani fără să pună la îndoială nimic din povestea înduioșătoare cu care a venit în fața ei. „Acum mă întreb, oare am făcut bine, oare era serios, era pe bune sau…. Nici nu mi-a dat ceva, o chitanță, dar nici eu nu am cerut. S-a întâmplat așa, dintr-o dată.

Dacă era pe bune sau nu era, el să fie sănătos cu ăștia 50 de lei, să-l ajute de Crăciun…. Sau poate era chiar pentru copil sau am pierdut 50 de lei…De ce i-am dat atât, eu asta mă întreb, de unde am eu atâția bani să-i dau?! Bogată ce sunt”,a concluzionat Ramona.