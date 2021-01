Ce a făcut Raed Arafat în scandalul anului cu Gigi Becali. Decizia luată de șeful DSP

Ce a făcut Raed Arafat în scandalul anului cu Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a povestit ce a făcut șeful ISU după ce presa a scris despre FCSB că ar trebui să intre în carantină la venirea din cantonamentul din Turcia.

Gigi Becali acuză presa că îi pune în cap lumea fotbalului. Ce a făcut Raed Arafat după ce a auzit intenția patronului FCSB

FCSB a revenit din cantonament din Turcia fără a fi băgată în carantină, scrie gsp.ro. DSP, ministerul Sănătății și Guvernul se spală pe mâini și spune că nu au oferit vreo aprobare pentru ca echipa lui Gigi Becali să nu intre în carantină.

”Ce faci tu e demonic! Ai vrut să influențezi cluburile din Liga 1 ca să facă front comun că Becali nu respectă legile. Ce treabă aveau celelalte cluburi cu ce a făcut FCSB? Dacă se întorceau jucătorii mei cu două capete sau mai înalți cu 2 metri și jumătate după acest cantonament, atunci, da, ar fi fost de întrebat celelalte cluburi. Repet, e lucru demonic ce ai făcut în ultima săptămână”, a spus Gigi Becali.

Raed Arafat s-a autosesizat

Latifundiarul din Pipera susține că în urma articolelor din presă, Raed Arafat s-a autosesizat și a sunat la DSP.

”Noi am ținut tot timpul legătura cu autoritățile. Dar din cauza presei, a ceea ce ați scris, cei de la Ministerul Sănătății au început să le pună întrebări celor de la DSP.

Ședință de urgență pentru cazul FCSB

Chiar și Arafat a pus întrebări, au făcut o ședință exclusiv pe acest caz și atunci, ca să nu existe nicio problemă, ni s-a zis că ar fi mai bine să avem și un joc disputat în acest turneu pe care l-am făcut.

Noi refuzaserăm înainte de stagiu să jucăm 4 amicale care ne-au fost propuse, dar, apoi, i-am chemat pe unii marți și am jucat. Ca să nu mai fie emoții fiindcă și MM începuse să se îndoiască!”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali, învățat de șeful DSP Ilfov cum să scape echipa de carantină

De asemenea, Gigi Becali spune că a plecat cu acordul șefului DSP Ilfov. ”Am vorbit cu el înainte să plecăm în cantonament, îmi zicea Gigi, să te învăț cum să faci ca să nu intrați în carantină. Adică tu mă înveți și apoi zici ce zici în interviu?

Chiar l-am sunat să-l întreb după ce am văzut ce susținea. M-a luat că da, ai dreptate, m-au înnebunit de cap ziariștii cu telefoane zi de zi și am dat un interviu în care am spus tâmpenii. I-am zis că de ce n-a zis și ce mi-a spus mie înainte de a pleca în Turcia și mi-a replicat Fiindcă m-a luat valul”, a mai povestit Gigi Becali.

Gigi Becali nu îi poartă ranchiună lui Raed Arafat

Gigi Becali nu s-a suparat pe Raed Arafat, pentru că acesta n-ar fi avut dușmănie pe el. ”Raed Arafat a convocat acea ședință de care v-am spus.

Noroc că el e băiat deștept, deși eu nu am vreo prietenie cu el, și omul n-a ținut vreo dușmănie la adresa mea. A spus că legea e lege și dacă o respectăm nu avem cum să intrăm în carantină” a concluzionat Gigi Becali.