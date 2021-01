Ce a făcut Radu Vâlcan pentru Adela Popescu, chiar în Maldive. Gestul minunat al soțului său

Adela Popescu și Radu Vâlcan au ajuns de la munte, în România, direct pe plaja din Maldive. Cei doi și-au luat și copiii cu ei, astfel că romantismul s-a dus de râpă. Dar asta ar crede unii, căci ambii, obișnuiți deja de ceva vreme să-și trăiască momentele de iubire în preajma copiilor, au făcut posibil ca și de această dată să aibă timp pentru ei. Cel ”vinovat” de una dintre amintirile de pe târâmul exotic este prezentatorul TV, care și-a surprins partenera într-un mod inedit.

Radu Vâlcan, gest romantic pentru soția Adela Popescu în vacanța din Maldive

„Mi-am dorit de când mă știu să vin în Maldive, dar senzația pe care am avut-o când am ajuns aici a fost peste orice imaginație”, a dezvăluit, într-un insta story, vedeta PRO TV. Asfel, în primele clipe de la întâlnirea cu Maldive s-a oprit și a admirat tot ce era în jur. Rapid, însă, au trecut și la imortalizarea momentelor.

Cei doi s-au fotografiat împreună cu copiii, numai ei doi, au surprins și apusul, plaja, cele câteva mese răsfirate pe nisip ale unei terase din apropiere, apoi Radu a scos asul din mânecă. Vedeta Antena 1 i-a pregătit soției o masă romantică, pe plajă, trasmițându-i următorul mesaj: „Adela Popescu, te aștept!”.

Vedeta Pro TV își ține fanii la curent cu activitățile sale

„Dupa mai bine de doua luni in care copiii nu au mers la gradinita si cateva nopti bune de nesomn si framantari, am hotarat ca ar fi foarte bine sa ne relocam pentru o vreme intr-o tara calda, la malul marii, intr-un loc fara oameni, in care copiii sa se joace cat mai mult pe afara. Desigur, lista destinatiilor sigure era destul de limitata, asa ca am ales Maldive. Suntem pe o insula de nici un kilometru, cu cateva casute pe plaja, cu niciun caz de covid, dar cu distantare sociala inclusa.

Mesele de la unicul restaurant sunt imprastiate pe plaja, iar cele cateva casute au iesire direct la mare. Am ales sa impartim drumul in doua, asa ca am facut un stop in Dubai. In privinta zborului ne-am testat de mai multe ori: un test obligatoriu pcr la plecare, un test rapid la aterizarea in Dubai, inca un test pcr la decolarea spre Maldive, urmanand sa mai facem unul, tot pcr la intoarcerea in tara. Toti. Cumva, tot controlul asta ne-a dat foarte multa liniste.

Ne simtim bine, petrecem mult timp afara, copiii fac aerosoli, se joaca cu Rita- @lauracosoi si familia ei au casuta de alaturi-iar eu stau pe bucatica de plaja din fata casutei citind si uitandu-ma in larg, cerandu-i, peste masura de des, ajutorul lui Radu, in privinta copiilor, pe motiv ca sunt insarcinata. 🙂