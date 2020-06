Ce a făcut polițistul care nu a intervenit în cazul Alexandrei Măceșanu. Oamenii sunt indignați

Ofițerul Constantin Pistol, cel care a stat de vorbă timp de 20 de minute cu Alexandra Măceșanu și a abandonat-o în mâinile criminalului Gheorghe Dincă, ajunge în fața judecătorilor, într-un proces cu MAI și IGPR.

Ce a făcut polițistul care nu a intervenit în cazul Alexandrei Măceșanu

Nemulțumit fiind de decizia șefilor, care l-au tras pe dreapta, după scandalul din cazul Caracal, Constantin Pistol a deschis un proces împotriva Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române. Acesta este de părere că a fost dat jos din funcția de conducere în mod abuziv și a solicitat să fie numit din nou șef al Biroului Investigații Criminale al Poliției Caracal, cerând, de asemenea, și banii pe care nu i-a luat în ultima perioadă. Acest proces a fost deschis la finele lunii trecute, iar primul termen va avea loc pe data de 10 iunie.

Spynews.ro a dezvăluit că ofițerul Constantin Pistol, ultima persoană care a vorbit telefonic cu Alexandra Măceșanu, tânăra violată, ucisă și incendiată de Gheorghe Dincă, are o problemă de comunicare chiar și cu propria soție. Ofițerul de poliție și soția lui, grefieră la Judecătoria Caracal, au semnat niște declarații de avere suspecte, care intră sub incindența Codului Penal, dat fiind faptul că ei au oferit informații contradictorii privitoare la bunurile deținute, dar și cu privire la conturile bancare și veniturile încasate. Cunoscând și prevederile articolului 292 din Codul Penal, care pedepsește falsul în declarații cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau o amendă, polițistul Pistol a susținut că deține un teren intravilan de 2.184 mp, achiziționat în 2005, în timp ce grefiera Mihaela Ioana Pistol a susținut că familia ei nu are niciun teren.

Declarații de avere care se contrazic

Astfel, la rubrica ”Bunuri Imobiliare”, acesta a mai susținut că deține un autoturism și o autoutilitară, în timp ce soția acestuia a susținut că familia deține doar o mașină. Referitor la apartamentul din Caracal în care locuiesc cei doi, acesta susține că are 71 m pătrați, iar soția sa 70 de metri pătrați.

Mai mult decât atât, cei doi reprezentanți ai legii nu s-au înțeles nici în privința datoriilor. În timp ce angajatul Ministerului Afacerilor Interne a afirmat că are un credit de 50.000 de euro la o bancă, nevasta angajată la Ministerul Justiției a susținut aceleași datorii la o altă bancă. De asemenea, în timp ce polițistuș a susținut că anul anterior a încasat 46.138 lei, grefiera i-a mai tăiat din leafă, susținând că soțul ei a câștigat 44.964 lei.

Porivit Codului Penal, „declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.