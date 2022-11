Ce a făcut Petre Roman pentru Mioara, fosta soţie, de când este în centrul de recuperare. Oana Roman a povestit tot

A fost un an marcat de probleme de sănătate pentru Mioara Roman. Mama Oanei și a Catincăi a fost internată de mai multe ori la spital, ajungând, acum câteva luni, pe masa de operații pentru o intervenție chirurgicală complicată. Fiica ei a dezvăluit ce face Petre Roman de când fosta sa soție este în centrul de recuperare.

Nu a fost un an deloc ușor pentru familia Oanei Roman. Mama vedetei a avut numeroase probleme de sănătate, fiind internată de mai multe ori în spital.

Cu câteva luni în urmă, Mioara Roman a ajuns pe masa de operație, medicii fiind nevoiți să o supună unei intervenții chirurgicale complicate ce necesită o perioadă lungă de recuperare. De atunci, fosta soție a politicianului este într-un centru special, unde specialiști în domeniu se ocupă zi și noapte de evoluția sa.

„Ce să spun, a avut probleme mari de sănătate anul ăsta, din păcate, a trebuit să o operăm, să îi punem o proteză de șold. După aceea a necesitat o perioadă de recuperare destul de lungă și acum este încă la un centru unde face recuperarea medicală. A recuperat foarte bine, este într-o stare bună, stabilă, doar că e foarte fragilă și trebuie să avem foarte mare grijă de ea.

De un an și ceva este într-un centru de îngrijiri, unde e foarte bine și unde eu stau cu ea aproape în fiecare zi. A venit la recuperare apoi se va reîntoarce acolo. Nu e simplu, are zile mai bune, zile mai puțin bune, dar pentru că este foarte îngrijită, sunt oameni mulți lângă ea, sunt eu lângă ea, merge Iza, are și o stare psihică bună, ceea ce e foarte important!”, a spus Oana Roman, potrivit Cancan.