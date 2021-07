Ce a făcut Mitică Popescu pe Calea Victoriei, la 84 de ani. Lumea s-a adunat instant să îl vadă

Mitică Popescu a surprins pe toată lumea aflată la acel moment pe Calea Victoriei. Ce a făcut celebrul actor în București? Lumea s-a adunat instant în jurul său pentru a-l vedea mai bine.

Mitică Popescu împlinește anul în curs onorabila vârstă de 85 de ani. Fanii acestuia susțin că vârsta din buletin nu-l definește deloc pentru că vedeta se bucură de lucrurile mărunte poate mai bine decât înainte. Celebrul actor a făcut recent furori pe Calea Victoriei.

Acesta a surprins pe toată lumea când a dat la o parte anii și căldura din Capitală și s-a prins de mână cu alți oameni care au început o horă machedonească de toată frumusețea. Maestrul a ținut pasul cu cei mai tineri, dar mai ales cu dansatorii profesioniști îmbrăcați în costumele tradiționale.

Artistul din Generația de Aur are o vervă de invidiat și își dorește să trăiască frumos și simplu, după ce a încheiat emisiunea celebră a sa „D’ale lui Mitică”, de pe TVR2. Unul din cele mai longevive show-uri se află acum în vacanță, dar fanii îl văd pe Mitică Popescu la fel de plin de viață chiar și dincolo de activitatea sa.

Deși mulți s-ar fi gândit că în aceste clipe poate bărbatul preferă să se liniștească și să se retragă departe de București pentru a se relaxa, vedeta trăiește din plin orice moment. Circulația a fost oprită zilele trecute pe Calea Victoriei cu ocazia unui flash mob organizat de angajații Hotelului Capitol.

Trecătorii s-au prins în horă pe celebra melodie „Treambura pamporea”, iar alături le-a fost și cunoscutul artist. Comunitatea Bucharest Nights&Days a publicat imaginile, pe Facebook, iar românii au avut majoritatea cuvinte de laudă la adresa maestrului care i-a surprins plăcut.

Mitică Popescu a mulțumit lui Dumnezeu pentru faptul că l-a ținut sănătos în toată această de perioadă de cumpănă. Pandemia de coronavirus reprezintă un risc în special pentru cei care au un istoric medical. Iată ce ne-a mărturisit actorul în urmă cu câteva luni!

„Nu am avut COVID-19, mulțumesc lui Dumnezeu, am fost sănătos. Încă nu m-am vaccinat, dar văd că ne constrânge până ajungem să ne vaccinăm cu toții. Nu îmi plac aceste noi restricții, este foarte greu că am ajuns să stau cu ceasul după mine să mă duc la magazin ca să nu închidă. Este adevărat că nu doar mie îmi este greu, ci tuturor, nu sunt eu victimă”

Mitică Popescu