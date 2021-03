Ce a făcut Mirel Rădoi după ce Ianis Hagi a dat gol aseară. Imaginile astea nu mint VIDEO

Mirel Rădoi a căzut pradă tensiunii în momentul în care Ianis Hagi a dat golul aseară. Selcționerul i-a uimit pe unii dintre suporteri cu gestul său. Seara specială pentru susținătorii tricolorilor a fost presărată cu multe reacții supriză.

Imaginile surprise în cadrul meciului de aseară au spus totul! Finalul mult așteptat a adus la reacții aparte în dreptul fiului regelui fotbalului românesc, dar și în dreptul lui Mirel Rădoi. Mare agitație pe banca tehnică, unde toată lumea aștepta cu sufletul la gură deznodământul.

Golul lui Ianis l-a făcut pe selecționer să se liniștească, iar de tensiune și nervi întinși la maximum să înjure. Minutul 81 surprindea scorul astfel: România – Macedonia, 2-0. Deși adeversarii au avut și ei ocazii, se pare că tricolorii au fost cei care au știut să profite de ele.

„Am făcut acel gest cu degetul la gură, să arăt lumii că între mine și Mister nu a fost nimic. S-a vorbit foarte mult după selecția din octombrie că a fost un conflict între mine și el. Istoria noastră e mult mai lungă, am reușit succese împreună. Am vrut să arăt că nu e nimic între mine și el, și-a explicat Ianis gestul, după meci”, a declarat Ianis Hagi.

O cameră a fost fixată chiar pe chipul lui Mirel Rădoi în momentul în care privea din plin golul ce avea să aducă victoria. Deși a părut inițial că nu se bucură așa cum ar trebui de reușită, apele s-au calmat atunci când fiul lui Gică Hagi a venit să-l cuprindă în semn de bucurie. Și-a felicitat și îmbărbătat elevii, mai apoi le-a oferit câteva indicații.

„Chiar a fost un thriler, pentru că în seară asta mi s-a părut că totul e prea ușor, că merge foarte bine și mi-a trecut glonțul pe la cap. Într-un minut puteam să risipim 80 de minute în care am jucat foarte bine”, a spus Rădoi, la conferința de presă, cu aparență calmă și limbaj perfect articulat. „Era evident că va fi un meci că la box. Ori noi, ori ei urma să mai marcheze. Chiar am spus că meciul nu se va termina la egalitate”, mai spune selecționerul.

„În ultimele 15 minute nu am fost atenți, ca echipa. E greu când e spațiu așa mare pe 16 metri, e normal să iei gol. E o greșeală a echipei, nu a anumitor jucători. Sunt fericit că am reușit să marchez golul victoriei și am reușit să pornim cu victorie. E primul meci din campania de calificare, vrem să fim la Mondial! Nu contează cine dă golurile. Mai sunt 9 meciuri, asta cred că e mentalitatea corectă!”

Ianis Hagi (Sursa: protv.ro)