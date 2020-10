Ce a făcut Mihai Trăistariu după ce fratele său i-a dat foc la casă. Reacția de ultimă oră

Unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din România a trecut prin spaima vieţii sale, după ce i-a fost incendiată una dintre locuinţe. Ce a făcut Mihai Trăistariu după ce fratele său i-a dat foc la casă?!

Mihai Trăistariu a vorbit despre ce s-a întâmplat, de fapt, în una dintre locuinţele pe care le deţine pe litoral. Fratele său, pictorul Vasile Trăistariu, i-a incendiat, fără să vrea, bucătăria. Cântăreţul a povestit că a trăit un adevărat şoc când a aflat şi nu s-a putut linişti până nu a văzut cu ochii lui pagubele nu s-a putut linişti. Se pare că bărbatul a vrut să îşi usuce cămaşa mai repede şi a pus-o deasupra ochiului de la aragaz şi a luat imediat foc.

Deşi pagubele se ridică la câteva mii de lei şi totul se putea transforma într-o tragedie, fostul membru al trupei Valahia şi-a iertat fratele.

“L-am iertat pentru că nu a intenționat să dea foc. Acum a plecat acasă. Nu știu, l-am iertat. El e puțin aerian. Dacă-l trimiți să ia orez, vine cu zahăr acasă. E cam dezorientat. El râdea, că i-au ars mânecile la cămașă. Am senzația că nu s-a simțit deloc prost. A considerat că a fost Universul. Când m-am dus acolo l-am dojenit puțin. Pagubele sunt de vreo 3.000 de lei. A zis că la sfârșitul lunii octombrie vrea să vină. I-am zis că am niște afaceriști care trebuie să vină și-mi ocupă toate garsonierele. Nu știu dacă-l mai chem, că mi-e teamă, îmi dă foc la toate 6 acum”, a spus Mihai Trăistariu, la Acces Direct.

Deşi acum a trecut peste gestul bărbatului, Mihai Trăistariu se arătase, în urmă cu doar câteva ore, extrem de deranjat de felul în care a fost răsplătit de fratele său.

“Mi-a dat foc la casă. Eu fac un bine și uite cum se întoarce. L-am chemat pe fratele meu la mare și l-am cazat într-un apartament de-al meu și el ce-a făcut? Mi-a dat foc la dulapuri. Și m-a sunat așa foarte relaxat și mi-a zis « Am dat foc puțin aici, au ars mânerele de la dulap. Am vrut să îmi usuc cămașa la aragaz și nu am fost atent și a luat foc dulapul de la bucătărie.» Nu am pretenții să îmi întorci înapoi dar să ai bunul simț să spui măcar un mulțumesc”, a spus cântăreţul.