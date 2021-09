Ce a făcut mama gemenilor din Ploiești după ce și-a revăzut fiul. Imagini incredibile VIDEO

Mama gemenilor din Ploiești surprinde din nou. Ce a făcut aceasta după ce și-a revăzut fiul? Femeia s-a filmat și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Mulți o critică dur pentru fiecare gest.

Mama gemenilor din Ploiești șochează din nou cu gesturile sale și cu aparițiile controversate de pe rețelele de socializare. Amintim că Andreea este pusă la zid din cauza neglijenței sale. Femeia se afla LIVE pe Facebook în timp ce copiii ei erau resuscitați cu ultimele speranțe de echipajele de salvare aflate în fața blocului.

O țară întreagă a fost lăsată în lacrimi la auzul aceste tragedii. Andreea este pusă la zid de toată lumea și este considerată vinovată de moartea gemenilor, timp în care nu pare să fie deranjată de gurile rele și continuă să se afișeze în spațiul online.

Aceasta a postat în urmă cu câteva ore o serie de videoclipuri în care apare și micuțul său de care a fost despărțită luni bune. Pe fundal se aude o manea pe care mama o fredonează de zor, moment în care este foarte atentă la modul în care arată.

Femeia este acuzată oficial de ucidere din culpă și este cercetată în stare de libertate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. Fiul cel mare i-a fost luat după producerea tragediei și a fost încredințat familiei tatălui său.

Andreea a recunoscut în repetate rânduri că regretă ce s-a întâmplat. Aceasta a vorbit despre seara în care cei doi copii au căzut de la etajul zece al locuinței în care se afla și ea.

”Aveau doi ani și 12 zile. (…) Familia mea nu știe ce a fost în casa mea. O singură dată m-am drogat cu Alina. Nu aveam prieteni, nu aveam pe nimeni. Nu eram beată (n.r. în seara când a făcut live-ul pe Facebook), aveam dureri de cap. (…) După ce i-am culcat pe cei mici, am intrat în bucătărie. Geamul era rabatat, masa nu era lângă geam.

Eu nu am crescut în minciună. Când am dat drumul la muzică, la boxă, David a pus capul pe mine. Alina era în bucătărie. Am intrat pe live, am auzit o bușitură, încet. Dacă era în bucătărie, Alina răspundea imediat. În momentul ăla nu era sau probabil avea ușa închisă. Când a venit poliția, și-a pus mâinile la față”, a spus mama celor doi gemeni la Acces Direct.