Ce a făcut Liviu Teodorescu cu banii câștigați în perioada Lala Band: “Sunt foarte strângător de fel, nu prea am cheltuit pe chestii superficiale” VIDEO EXCLUSIV

Artist, compozitor și actor, Liviu Teodorescu a intrat în atenția publicului în urmă cu mai mulți ani, prin prisma participării la Vocea României și a rolului jucat în serialul Pariu cu viața de la Pro TV, când a făcut parte din trupa Lala Band.

Succesul a venit la pachet și cu venituri pe măsură, însă artistul nu a făcut cheltuieli nesăbuite. În interviul exclusiv acordat Playtech Știri, Liviu Teodorescu ne-a spus în ce a investit o parte din banii câștigați în acea perioadă, dar și care este business-ul care îi sporește veniturile în prezent.

Liviu Teodorescu, despre trofeul Te cunosc de undeva

Liviu Teodorescu are parte de echilibru între viața profesională și cea de familie. Și-a întemeiat o familie cu Iulia, iubita sa din liceu, cei doi devenind în urmă cu 7 luni părinții unei fetițe, Ecaterina, care le-a schimbat radical prioritățile în viață.

În paralel cu muzica, artistul participă pentru a treia oară la Te cunosc de undeva, unde face echipă cu Jo. Potrivit mărturisirilor sale, competiția este una strânsă, întrucât toți concurenții din acest sezon sunt foarte buni. Liviu Teodorescu are în palmares titlul de câștigător al unui sezon anterior.

Playtech Știri: Deja ai experiență la Te cunosc de undeva. Cum este sezonul cu nr 3 pentru tine?

Liviu Teodorescu: Sezonul cu numărul 3 pentru mine și sezonul cu numărul 20 pentru emisiunea asta. Este un sezon foarte greu, pentru că fiind o cifră rotundă, cumva avem parte de un cast infernal să zic așa. Toți sunt buni, nu ai de cine să nu îți fie frică. Practic toți reprezintă o amenințare pentru trofeul ăla. Toți au câte o mână, câte un deget care atinge trofeul. Ce să zic? E un sezon greu.

Citește și: Marele absent din juriul Te cunosc de undeva. Filmările au început și vedeta nu e deloc la pupitru

Faci echipă cu Jo. Sunteți prieteni? Cum ați ajuns în această formulă?

Eu cu Jo ne înțelegem foarte bine. Ne știm de ani de zile, din afara contextului Te cunosc de undeva. Ne știm încă de când eram în Lala Band eu și ea făcea parte dintr-o trupă. Instrumentiștii care cântau cu noi în Lala Band aveau împreună cu Jo o trupă și ea nu avea nickname-ul acesta de scenă.

Liviu Teodorescu: “Parte din banii pe care i-am dobândit în Lala Band au contribuit la casa în care stau”

Din banii câștigați în perioada în care erai în Lala Band, ce ți-ai luat?

Eu sunt foarte strângător de fel, nu prea am cheltuit pe chestii superficiale, nu mi-am luat haine, nu am fost genul care să arunce, nu am avut cultul ăsta de acasă, din familie. Nu am avut educația asta să arunc banii pe haine și să vreau să epatez prin tot felul de mijloace.

Am păstrat banii și, sincer, parte din banii pe care i-am dobândit în Lala Band chiar au contribuit la casa în care stau. Adică cu o parte din ei am cotizat și acolo. Sunt o persoană strângătoare, absolut toți banii mei se investesc în lucruri care îmi aduc bani înapoi.

Liviu Teodorescu: “Am investit în chestii care sunt sigure”

Pe lângă muzică, ai și un business?

Am investit în imobiliare. Cred că acesta este un business cumva în sine, este cumva un business pasiv, în sensul în care banii îți vin retroactiv, dar nu m-am băgat într-un business tot din dorința asta de siguranță. Am investit în chestii care sunt sigure – proprietăți care pot să îți aducă ulterior promisiuni de apartamente pe care le cumperi într-un anumit stadiu de construcție și le poți vinde ulterior.

Citește și: Conflict între Liviu Teodorescu și Marius Moga. A rupt tăcerea în fața lui Jorge

Video: Cătălin Shadi Sîrbu