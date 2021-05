Ce a făcut iubitul Elenei Marin după ce Faimoasa a fost amenințată. A spus totul la Kanal D

Ziua și scandalul la Survivor România. Frumoasa Elena Marin este mereu în centrul atenției colegilor săi Faimoși. Coregrafa este ținta răutăților lui Sebastian Chitoșcă, Zanni și, mai nou, Raluca Dumitru, dar felul în care se menține fermă pe poziții și nu le răspunde la atacuri o plasează, în continuare, în topul celor mai îndrăgiți concurenți de la Survivor România.

Recent, prietena de suflet a Andreei Bălan a fost amenințată cu bătaia de către Raluca Dumitru, colega ei de echipă. Fosta vedetă de la Antena Stars i-a spus, mai în glumă, mai în serios, că o va lua de cozi, dacă vor continua conflictele.

Andrei, logodnicul Elenei Marin, nu a putut sta deoparte și a reacționat la aceste agresiuni verbale care au fost îndreptate către iubita lui, apărându-și partenera, așa cum era și normal:

E foarte simplu, avem acolo un grup care se exprimă de patru luni. Săptămâna trecută chiar am văzut când ei fugeau după Elena și Ștefan să vadă ce vorbesc și așa, chiar dacă sunt cenzuri, l-am auzit pe Zanni folosind un cuvânt obscen către Irisha. Ei vorbesc așa acolo, cu toții și poate să confirme toată lumea asta. S-au mai auzit chestii și se văd.

Elena nu e genul ăsta, pe Elena nu am auzit-o în viața mea, de 7 ani de câți o cunosc, nu am auzit-o vreodată să folosească cuvântul „fă”, Elena nu are glume de genul ăsta, Elena nu folosește cuvinte obscene și este exclusă de grup din cauza asta.

În momentul în care ești într-o echipă și toți își permit anumite glume pe care tu nu ți le permiți toată viața, nici să le faci, nici să le primești, automat excluzi, ceea ce, din punctul meu de vedere, eu o felicit.”, a declarat Andrei, iubitul Elenei Marin, la Kanal D.