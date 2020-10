Ce a făcut Gigi Becali după ce virusul i-a îmbolnăvit familia. Nu a negat nimic, a recunoscut tot!

După ce verii lui, Victor, în vârstă de 59 de ani, și Ioan, în vârstă de 68 de ani, ambii confirmați cu noul coronavirus, s-au vindecat la clinica lui, patronul FCSB, Gigi Becali, se implică activ în lupta contra virusului.

Ce a făcut Gigi Becali după ce virusul i-a îmbolnăvit familia

Astfel, Gigi Becali a dispărut de vreo două luni din peisajul fotbalistic, refuzând să mai discute despre FCSB sau despre alte subiecte legate de fotbal. Dar acum, latifundiarul din Pipera a rupt tăcerea, discutând cu cei de la ”Gândul” despre cele două medicamente pe care vrea să le aducă în țară, astfel încercând să-i ajute pe pacienții care au coronavirus.

„Vreau să aduc nişte medicamente pentru că oamenii nu ştiu. De exemplu, tu ai virusul. Ce medicament iei de la farmacie. Ştii? Ce? Să ne spună ministrul Sănătăţii: dacă ai simptome te duci şi iei de la farmacie cutare medicament. Ei (n.r. – oamenii) mor fiindcă stau fără niciun tratament două, trei săptămâni. Eu vreau să aduc medicamente din India, Favipiravirul, sau Arbidolul din Rusia. Eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din România fără adaos, ca să putem salva oamenii. Ei ştiu doar de paracetamol. Băi, nu trece cu paracetamol“, a declarat Gigi Becali.

De altfel, medicamentele nominalizate de patronul FCSB nu se află însă pe lista celor aprobate de Ministerul Sănătăţii pentru tratamentul pacienţilor COVID-19. Deocamdată, acolo, se află doar hidroxiclorochină, antiviralul remdesivir sau paracetamol, în cazurile mai uşoare.

Giovanni Becali: „M-au pus pe picioare pastilele luate la clinica lui Gigi“

Cu toate că au încercat să se izoleze odată cu izbucnirea pandemiei, verii lui Gigi Becali, pe nume Victor și Giovanni, au luat ambii coronavirusul. Unde mai pui că, cel puțin, la un moment daat Giovanni susținea că nu mai iese din curtea casei sale, de teama de a nu lua virusul. Dar degeaba. După ce s-a vindecat, Giovanni a povestit penru Fanatik experiența trăită.

”Mă simt mult mai bine acum. Am avut noroc şi cu văru-miu Gigi, care mi-a dat nişte pastile de la clinica lui şi m-am pus destul de repede pe picioare. Nu pot să-mi dau seama exact de unde am luat virusul. Poate când am fost în Italia pentru transferul lui Mihăilă (n.r. – Valentin Mihăilă transferat de la Craiova la Parma), poate la bar, când m-am uitat la Norvegia – România. Nu ştiu şi nici nu mai contează. Sper să fiu OK cât mai repede din toate punctele de vedere.”, a declarat Giovanni Becali.