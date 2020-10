Gigi Becali, salvatorul României? ”Am vindecat aproape toată comuna de COVID. Virusul, un fleac!”

Gigi Becali nu a rămas indiferent după ce pandemia de COVID-19 a declanșat o criză uriașă, ba chiar s-a implicat personal. După ce la începutul pandemiei a vorbit la cea mai mare fabrică de cămăși din România și le-a zis: «Băi, nu mai faceți cămăși, faceți măști și halate, că vi le cumpăr eu», astăzi vorbește despre ”niște medicamente” pe care le-a dat la majoritatea cetățenilor dintr-o comună, aceștia vindecându-se rapid.

Gigi Becali spune că toți cei din jurul lui au fost diagnostigați pozitiv cu noul coronavirus, iar el i-a vindecat pe toți, pentru că a avut „medicamente să le dea”. „De la mama mea, o femeie în vârstă de 90 de ani, până la verii Giovani şi Victor Becali, dar şi şoferi şi femei de serviciu, toţi au avut (coronavirus – n.r.). Numai pe mine m-a ferit Dumnezeu”, a spus joi afaceristul.

Acesta susține că virusul este ”un fleac” și se poate trata cu medicamente, completând cu faptul că dorește să aducă unele din India și Rusia.

„Vreau să aduc nişte medicamente din India, pentru că virusul ăsta e un fleac. Au avut zeci de persoane pe care i-am videcat. Să ne spună ministrul Sănătăţii, dacă ai virusul, te duci şi iei de la farmacie, cutare medicament. Că ei, de ce mor? Că stau fără niciun tratament 2-3 săptămâni. Şi, atunci, eu ce vreau să fac? Să aduc medicamente din India sau din Rusia, să le pun în farmaciile din România fără niciun adaos comercial, ca să putem să salvăm oamenii, să nu moară.

Mama mea nu are nimic, e vindecată, are 90 de ani, e vindecată de două luni. Am avut toată comuna aproape (în care locuieşte – n.r.) bolnavă. Le-am dat medicamente, că am avut ce să dau”, a declarat Becali.