Ce a făcut fiul lui Marcel Toader, la aproape 2 ani de la moartea tatălui. E extrem de fericit

Marcel Toader a murit în data de 3 august 2019, în urma unui infarct, la vârsta de 56 de ani. Omul de afaceri alesese să-și petreacă sfârșitul de săptămână la Periș, la casa unor prieteni. Totul s-a terminat într-un mod tragic. În jurul orei 16:00 i s-a făcut rău, iar în scurt timp a fost chemată ambulanța. Bărbatul suferise un infarct. Medicii au încercat manevre de resuscitare timp de o oră, fără rezultat. El a fost căsătorit de șase ori, cu vedete precum Gabriela Cristea, Maria Constantin, fosta jucătoare de tenis Cătălina Cristea sau Anamaria Ferentz. A lăsat în urma sa durere pentru mama încă în viață și copilul care îi duce afacerile mai departe, dar și multe datorii. Reușita lui Maximilian, la aproape 2 ani de la moartea tatălui.

Fiul lui Marcel Toader, mare realizare la aproape doi ani de la moartea tatălui. A scăpat de povara plăților

„4 ianuarie rămâne o dată tristă pentru mine. Era ziua tatălui meu, ar fi împlinit anul acesta 58 de ani. Din păcate, nu mai am pe cine să sărbătoresc. Am rămas doar cu amintirile. Mi-a rămas în suflet, l-am comemorat în suflet, pentru că nu am putut să fac nimic, nu am putut să mă deplasez la Constanța, care este carantinată din cauza pandemiei de coronavirus. Și nici nu am vrut să o expun pe bunica mea. Așa că anul acesta l-am comemorat în suflet, din păcate”, a spus fiul lui Toader, Maximilian, pentru Click.

Cât despre datoriile lăsate în spate de părintele său, tânărul a spus cu mândrie că s-au dus:„Capitolul cu datoriile este aproape încheiat. Am achitat o mare parte din suma datorată, am acoperit din vânzarea apartamentului. A mai rămas o sumă mică, iar pentru aceasta trebuie să mă hotărăsc dacă fac sau nu succesiunea”.

Datoriile lăsate în urmă de Toader însumau 150.000 de euro. Este vorba despre 135.000 de euro – sumă datorată Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale pe firma sa, Bleu Ciel – și despre aproape 10.000 de euro pe care îi datora la întreținere. Afaceristul fusese executat silit pentru cele din urmă plății, iar apartamentul a fost scos la licitație pentru recuperarea banilor. Maximilian a reușit să vândă apartamentul din București înainte de pandemie. Cu banii obținuți, el a acoperit datoriile acumulate pe firma ”Blue Ciel”, da și restanțele la întreținere.

Cum s-a descurcat în pandemie?

„Anul care tocmai s-a încheiat a fost cu bune și cu rele. A trebuit să trec prin multe lucruri noi. A trebuit să trăiesc cu amintirea tatălui meu în 2020, a trebuit să înfrunt acest virus de care ne-am săturat cu toții. Din fericire nu am avut cazuri în familie, m-a ajutat bunul Dumnezeu. În izolare m-am simțit constrâns, eu fiind o fire care stătea mai mult pe afară. A fost greu primele două săptămâni, dar după m-am obișnuit.

Am reușit să mă descurc în pandemie, am avut și niște bani strânși de când munceam cu tatăl meu, din 2019. Nu am avut pe ce să cheltui bani, fiind totul închis. Am stat și două luni în casă. Am fost mai chibzuit, am strâns lațul și aia a fost”, a povestit acesta pentru sursa numită.