Ce a făcut Eugen Teodorovici după ce a plecat de la DNA. Așa și-a pus la punct toți dușmanii

Presa a luat foc la aflarea veștii că fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost joi dimineață la DNA. Au început speculațiile pe marginea acestui subiect, dar, imediat după ieșirea de la DNA, Teodorovici a explicat singur ce s-a întâmplat.

Eugen Teodorovici a fost în această dimineața la DNA pentru a vedea care este situația într-un dosar din 2013. Este vorba de anumite înregistrarp audio atașate la acel dosar, înregistrări care, confomr celor declarate ulterior de acesta, nu l-ar incrimina cu nimic, dar a dorit să știe ce se întâmplă. Astfel că, din proprie inițiativă fostul ministrul a decis să meargă în această dimineață la o întâlnire cu procurorii DNA, unde, spune el, a ascultat înregistrări telefonice făcute ca urmare a acelui dosar din 2013.

Toată lumea a așteptat să afle care este defapt motivul pentru care politicianul a ajuns astăzi fața în față cu procurorii DNA, lucru pe care, de altlfe, l-a lămurit chiar Teodorovici la ieșirea din instituție, printr-un mesaj video postat pe pagina sa de facebook.

”Nu m-au chemat ci am fost eu acolo, cerând acest lucru ca urmare a unei informări primite de la DNA cu privire la un dosar în care am fost și eu interceptat. Am vrut să merg la DNA pentru a asculta, pentru a vedea exact despre ce a fost vorba, recunosc că nici până astăzi nu știu care a fost speța, nu m-a interesat, vă spun sincer. A fost un dosar de prin 2013 asupra căruia am primit o informare de clasare și am făcut o solicitare să văd ce a fost în dosar.

Pentru toți iubitorii de senzațional, cancan şi fake news-uri‼️Aceasta este poziția oficială cu privire la prezența mea de astăzi, la sediul DNA. Înțeleg că vă place să #rezistati…dar nu în prostie‼️

Nu știu care e speța exact, ce am căutat și eu pe net. Nu am fost audiat. Am primit notificare că s-a clasat, fără să știu exact despre ce e vorba, cine a fost în dosar. (Am venit – n.r.) să ascult acele înregistrări telefonice din acea perioadă, doar selectiv, două – trei. Am zis că nu e nevoie să mă ascult pe mine. Mi-am adus aminte de unele discuții pe care le-am avut cu diverși politicieni la acea vreme, în funcții foarte înalte din toate partidele politice. Mi-a trezit un gust amar. Discuția respectivă a fost înregistrată ca urmare a acelei spețe din 2013. Nu are nicio legătură cu zona politică. Am vrut să văd dacă se acceptă o astfel de cerere, pentru că am mai făcut o cerere într-un alt dosar închis acum un an.”, a declarat Teodorovici.