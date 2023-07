Ce a făcut Emilian cu premiul câștigat la ‘Te cunosc de undeva’. A fost primul an în care banii nu s-au donat VIDEO EXCLUSIV

Participarea lui Emilian la show-ul transformărilor de la Antena 1 a fost de bun augur. Artistul are o carieră muzicală ascendentă după ce a câștigat două sezoane consecutive ale emisiunii “Te cunosc de undeva”.

Abia întors dintr-o vacanță în Spania, unde a plecat singur cu un rucsac în spinare, colegul lui WRS ne-a mărturisit că s-a bucurat de experiența trăită și că e un vis împlinit. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Emilian a povestit ce a făcut cu premiul câștigat la “Te cunosc de undeva”.

După împărțirea banilor cu WRS, a primit jumătate din premiul de 15.000 de euro. O parte s-au dus pe vacanța în Spania, iar restul îi investește în lucruri necesare în carieră, care să îi aducă profit.

Emilian: “E foarte greu să poți să îți aperi titlul”

Playtech Știri: Cum este să câștigi pentru a doua oară “Te cunosc de undeva” alături de WRS?

Emilian: E frumos, nu ne așteptam. La începutul sezonului am zis că nu cred că mai avem vreo șansă să câștigăm, că am câștigat o dată. E greu să vii a doua oară consecutiv să mai câștigi ceva, unde o fi, și în Champions League și în orice competiție din asta.

E foarte greu să poți să îți aperi titlul, dar uite că am reușit. Am început cu niște momente bune, dar pe final am reușit să urcăm foarte mult ștacheta.

Mai participați?

Nu știm. Lumea ne vrea acolo. Adică citind comentariile, lumea e acolo cu noi, contract pe viață WRS și Emilian cu Antena 1, neapărat! Cumva lumea trebuie să știe și faptul că noi suntem acolo, o zi de filmare durează 14-18 ore depinde, sunt zile de filmare consecutive, sunt repetiții la platou, sunt repetiții înainte, de dans, de coregrafie, e o muncă întreagă care cumva te solicită foarte mult.

Și eu, și colegul meu, cumva, în perioada asta ne-am bucurat foarte mult de “Te cunosc de undeva”, doar că nu am reușit foarte mult să intrăm în studio și să facem piese și să fim creativi pe partea asta, dar o să vedem. Cine știe ce o să mai fie! Dacă am câștigat sezonul doi “Te cunosc de undeva”, de ce nu ar mai fi și un alt sezon, sezonul 3? Nu știu!

Dar un alt proiect pe micul ecran v-ar surâde?

Noi suntem deschiși la orice alt proiect. Ne înțelegem bine, să vedem, cum o fi să fie, ne-am bucura.

Emilian: “Eu sunt genul acesta mai aventurier”

Vă tentează America Express? Vă vedeți în această ipostază?

Pe mine personal, da. Adică eu tocmai ce am plecat în Spania de unul singur, de nebun, cu ghiozdanul în spate, adică doar cu un bilet dus. Eu sunt genul acesta mai aventurier, care se duce așa, cu totul, fuge în lume. Îmi place aventura, îmi place să văd locuri noi, să cunosc oameni noi.

De WRS nu știu încă bine. E clar că sunt și probele alea care sunt total scârboase, nu știu, de bei pipi de vacă și altele. Trebuie să le faci că nu ai ce să faci, dar e foarte tare experiența și cred că e o experiență o dată în viață, oricât de grea ar fi.

E mult mai ușor din fața televizorului, dar când ești acolo, vorbind și cu alți concurenți care au participat, mi-au spus: “E total altceva, e greu!”

Emilian: “A fost primul an în care premiul nu s-a mai donat, deci banii i-am împărțit noi doi”

Pe ce ai cheltuit banii câștigați la Te cunosc de undeva?

De data asta, am avut noroc că a fost primul an în care premiul nu s-a mai donat, deci banii i-am împărțit noi doi și am spus că primul lucru pe care vreau să-l fac este să fac această excursie pe care mi-o doream de mult, de unul singur, prin hosteluri, să cunosc oameni noi, să trăiesc experiențe noi.

Cel mai probabil o să investesc în ce mă ajută să scot bani mai departe, în scule: microfoane, laptop trebuie să îmi iau acum că am o râșniță din 2017, trebuie să investim în noi ca să putem să evoluăm.

Ai zis că intri în studio. Urmează niște piese noi, ne așteptăm și la vreo colaborare cu un artist?

Nu știu dacă o să mai fac colaborări cel puțin în perioada asta, pentru că lucrez intens la proiectul meu și la cristalizarea lui. Am făcut foarte multe feat-uri care m-au ajutat în ultimul timp, adică am avut feat-uri de succes cu Theo Rose, cu Connect -R, cu Smiley, cu Ruby.

Au fost foarte mulți artiști foarte mari care m-au onorat cu prezența lor pe piesele mele și care mă bucură că au vrut să colaboreze cu mine, pe piesele mele și a venit de la sine, a venit de la ei toată treaba asta.

În continuare cred că o să stau foarte mult în studio într-adevăr, o să scriu foarte multe piese și să cristalizez mult mai bine tot ce înseamnă conceptul ăsta de Emilian și de proiect solo.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu