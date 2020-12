Ce a făcut Diana Șoșoacă timp de 7 nopți și 7 zile. Nimeni nu ar mai putea face asta VIDEO

Actuala senatoare din partea partidului AUR a oferit un interviu de senzație jurnalistului Alexandru Catalan, pentru postul Canal 33. Din el s-a aflat și ce a făcut Diana Șoșoacă timp de 7 nopți și 7 zile, chiar din gura avocatei cu o experiență de 20 de ani de muncă în spate.

Invitată în cadrul unui interviu care să ofere lămuriri despre avocata Diana Șoșoacă, aceasta a oferit un detaliu interesant. Este, evident, un detaliu personal pe care nu mulți îl știu despre noua senatoare din partea partidului AUR. Avocata are o activitate în avocatură de peste 20 de ani și este cunoscută de mulți oameni.

Aceasta susține că, atunci când are un caz important sau greu, aceasta muncește mult. Recordul ei personal de muncă, fără somn, este de 7 nopti și 7 zile. Informația a fost dezvăluită chiar de Diana Șoșoacă în cadrul interviului. Avocata susține că așa îi place ei să muncească și că nu are stagiari deoarece acestora nu le prea place munca.

”Am încercat să ajut poporul român cum am putut eu, adoptând legi bune. Am întâmpinat multe greutăți în avocatura română. Eu nu sunt genul de avocat care își trimite stagiarii la munca. Nu am avut mulți stagiari pentru că, în primul rând, nu vor să muncească. În al doilea rând nu fac față ritmului meu de muncă.

Eu muncesc și 24 de ore din 24 de ore. Cea mai mare perioadă de muncă a mea a fost de 7 zile și 7 nopți, fără somn. Eu așa funcționez, când trebuie să muncesc și am cazuri grave, eu mă duc, iau clienții de mână, mă duc la ei când mă suna la 1 noaptea. Asta sunt eu. Nu vorbesc de penale, ci de litigii în familie unde copiii sunt cei mai expuși”, a mărturisit Diana Șoșoacă pentru Canal 33.