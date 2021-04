Ce a făcut Cristian Leana de la Românii au Talent cu banii câștigați. În ce a investit mica avere, de fapt (exclusiv)

Cristian Leana a câștigat în 2015 ”Românii au talent”. El a impresionat jurații de la Pro TV rezolvând trei cuburi Rubik cu o singură mână. Banii i-a pus la păstrare pentru casa visurilor, deoarece înainte el locuia cu familia într-o casă închiriată, fără apă și canalizare. Acum, este mândrul deținător al unei vile din județul Ialomița.

Cristian Leana, ”Domnul Puzzle” de la Românii au talent, și-a investit banii câștigați la Pro TV într-o casă

”Domnul Puzzle”, așa cum îi spun apropiații, și-a atins visul: și-a cumpărat casa visurilor, după ce vreme de 20 de ani a locuit cu chirie. Premiul câștigat la 17 ani la ”Românii au talent” l-a ajutat.

„Am câștigat 120.000 de euro, la ”Românii au talent”, însă am fost patru în echipă, așa că, după ce i-am împărțit în mod egal și am dat toate taxele la stat, am mai rămas fiecare cu câte 25.000 de euro. Banii i-am pus la saltea, o perioadă, iar anul trecut am decis să mai pun încă 10.000 de euro și să îmi iau casă în Jud. Ialomița. Este o locuință unde stau eu cu soția și cu părinții mei, o locuință cu patru camere, bucătărie plus baie în interior. Are toate utilitățile. Până anul trecut am stat în chirie, dar iată că acum am ajuns să avem căsuța noastră”, a povestit Cristian Leana într-un interviu pentru Impact.

S-a însurat

Și în plan personal s-au produs unele schimbări. S-a însurat în urmă cu trei luni și este foarte fericit: „M-am însurat acum trei luni. Chiar dacă a fost pandemie, am vrut să oficializăm relația. La eveniment au luat parte părinții mei, ai soției mele și nașii. Am făcut o masă acasă și, cam atât, nu am mers la vreun restaurant, așa cum se procedează”.

Tânărul le-a prezentat fanilor lui, printr-un filmuleț publicat pe Youtube, condițiile în care locuia în București și unde plătea o chirie de 350 de lei: „Nu am condiții, am sobă pe lemne. Observați, aici toaleta în curte. Eu sunt mulțumit, stau aici de 20 de ani și am 25 de ani în momentul de față, 5 ani am stat peste drum, la o casă la fel ca asta, în aceleași condiții. Nu e cine știe ce, am carton pe casă, dar nu plouă înăuntru, Slavă Domnului”.

Este student la Politehnică

El continuă să-și facă părinții mândri. După participarea la show-ul de talente de la Pro TV, a urmat o altă țintă de atins: Facultatea de Politehnică. „Am intrat la Politehnică și vreau să fac o impresie cât mai bună, să iau note mari, astfel încât părinții mei să fie mândri de mine. Asta este ceea ce îmi doresc acum, nimic altceva. Așa este cel mai bine, nu vreau să mă distragă nimic de la învățătură.

Sunt tânăr, am toată viața înainte și pentru iubite și pentru multe alte lucruri. Important este să-mi fac un viitor și să-mi pot ajuta părinții care m-au crescut, pentru că și ei au făcut destule sacrificii pentru mine”, a notat Cristian Leana pe contul de Facebook, imediat după ce a devenit student.