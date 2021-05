Ce a făcut Chef Sorin Bontea înainte să devină celebru. Unde a câștigat primii bani

Chef Sorin Bontea a făcut dezvăluiri despre viața sa. El a vorbit despre primii săi ani în bucătărie, despre primul job și primul salariu.

Chef Sorin Bontea, de la emisiunea Chefi la cuțite, se consideră un om împlinit, cu o familie frumoasă și cu o carieră de succes, însă puțini cunosc povestea debutului acestuia într-ale bucătăriei. Astfel, Sorin Bontea a mărturisit într-un podcast că a lucrat la o alimentară ca și ajutor de bucătar, înainte să facă armata. Pentru acest job, la vremea aceea, el primea un salariu de 1.500 lei pe lună. El s-a angajat la vârsta de 16 ani și a admis că primii ani în bucătărie au fost foarte grei.

Dar Sorin Bontea nu a renunța visul de a ajunge un mare chef, vis împlinit azi.

Într-un interviu oferit pentru Antena Stars, chef Sorin Bontea spus însă că nu ar fi ajuns unde se află acum, dacă nu ar fi avut sprijinul soției sale, spunând că ei îi datorează tot succesul de care se bucură în prezent.

”Lunile în care am fost plecat pe mare au fost foarte grele şi pentru mine şi pentru soţie. Am făcut un mare sacrificiu. Nu pot să spun că am sacrificat familia şi nu cred că aş fi putut să fac nimic fără ajutorul soţiei. Ea a înţeles foarte bine ce vreau, m-a ajutat, a fost în spatele meu. Şi în mare parte, ei îi datorez poziţia în care sunt astăzi. La început era greu cu comunicarea. (…) Soţia mea are foarte multă grijă de mine pentru că mă iubeşte foarte mult”, a mai spus celebrul jurat într-un interviu pentru antena stars.