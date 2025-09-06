Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
06 sept. 2025 | 12:49
de Filon Stan

Ce a făcut bărbatul din Timiș imediat după ce a incendiat o benzinărie și a dat cu flăcări pe angajaţii care au încercat să îl oprească. VIDEO

Știri Locale
Ce a făcut bărbatul din Timiș imediat după ce a incendiat o benzinărie și a dat cu flăcări pe angajaţii care au încercat să îl oprească. VIDEO
Benzinarie incendiata in Timis de un bărbat beat

Caz șocant în județul Timiș, acolo unde un bărbat aflat în stare de ebrietate a dat foc unei benzinării, după ce a amenințat că vrea să se sinucidă. Un angajat a încercat să stingă focul, dar s-a ales cu arsuri.

Benzinărie incendiată în Timiș de un bărbat beat

O benzinărie din localitatea Făget, județul Timiș, a fost incendiată de un bărbat aflat în stare de ebrietate! Acesta a amenințat că vrea să se sinucidă, după care a incendiat o pompă și a apăsat butonul, împrăștiind cobustibil aprins în toate direcțiile.

Un angajat al benzinăriei a încercat să intervină cu un instingtor, însă a ajuns la spital cu arsuri. Incidentul a avut loc pe data de 4 septembrie, în jurul orei 23:40, când bărbatul a luat pur și simplu pistolul de la o pompă și a aprins bricheta.

A aruncat cu flăcări pe angajații benzinăriei

Iadul s-a dezlănțuit imediat, bărbatul împrăștiind combustibil aprins prin benzinărie. Angajaţii au intervenit şi, după o adevărată luptă, l-au pus pe fugă. Unul dintre angajaţi s-a ales cu arsuri pe mâini şi picioare după ce a fost stropit cu carburantul care se aprinsese deja. A reușit totuși să stingă incendiul.

Atacatorul a fugit către un bloc, unde a continuat agresiunile. A distrus geamul unei uși de acces și a amenințat în continuare că vrea să își ia viața.

Un echipaj de Poliţie a intervenit și l-a convinds pe bărbat să se calmeze și să se predea autorităților. Acesta s-a ales acum cu un dosar pe numele său în care este acuzat de tentativă de omor calificat.

Comunicatul Poliției

„La data de 04 septembrie 2025, în jurul orei 23:41, polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget, iar ulterior s-a deplasat către un bloc ANL din localitate, unde a distrus geamul ușii de acces și a amenințat că se va sinucide.

Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției.

Atacatorul s-a predat polițiștilor

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani, ar fi consumat anterior o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, ulterior, acesta ar fi acționat pistolul de alimentare al unei pompe și ar fi aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil.

Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de  distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus declinarea competenței către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea continuării cercetărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat”, se arată în comunicatul IPJ Timiş.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Digi24
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare
Social
acum 2 ore
Nicușor Dan încă nu s-a obișnuit cu Palatul Cotroceni. După 100 de zile de mandat, președintele a recunoscut că nu știe cine a mai folosit biroul ce i-a fost atribuit: „La etajul 2, asta sunt sigur”
Nicușor Dan încă nu s-a obișnuit cu Palatul Cotroceni. După 100 de zile de mandat, președintele a recunoscut că nu știe cine a mai folosit biroul ce i-a fost atribuit: „La etajul 2, asta sunt sigur”
Politică
acum 3 ore
Horoscop zilnic 6 septembrie 2025. Trei zodii atrag norocul și banii ca un magnet
Horoscop zilnic 6 septembrie 2025. Trei zodii atrag norocul și banii ca un magnet
Horoscop
acum 19 ore
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Horoscop
acum 20 de ore
Parteneri
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Click.ro
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
Mediaflux
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Digi24
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Unica.ro