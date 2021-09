Ce a făcut bărbatul care a trăit singur 32 de ani, pe o insulă pustie, după ce a ajuns în civilizație

Mauro Morandi, cunoscut sub numele de Robinson Crusoe din Italia, a locuit singur pe o insulă superbă timp de peste 30 de ani. Acesta nu a avut parte de socializare, mâncarea o procura singur și avea puține haine. Totuși visul lui a ajuns la final.

Bărbatul s-a luptat ani de zile cu autoritățile care își doreau să plece de pe insulă, iar, până la urmă, a acceptat faptul că nu mai putea să locuiască în paradis. Acesta a plecat și a început o viață nouă, întorcându-se la civilizație la vârsta de 82 de ani după ce a dus un trai simplu.

Mauro Morandi s-a întors pe La Maddalena, aflată pe lângă Budelli, și a început o nouă viață, descoperind plăcerea de a trăi înconjurat de lucruri care îi aduc confort.

Acesta a lucrat în trecut ca profesor, așa că a decis să își folosească pensia de care a uitat pe când locuia pe insulă pentru a cumpăra un apartament. Bărbatul nu este obișnuit cu zgomotul produs de mașini și motociclete, dar noua viață i-a adus și multă plăcere.

De asemenea, pe lângă faptul că se bucură de toate facilitățile locuinței noi, acesta își dorește să socializeze și să recupereze toți anii pierduți, așa că este extrem de activ pe rețelele de socializare. Mulți internauți au curiozități legate de stilul său de viață, așa că el se bucură de multă atenție.

„Mult timp am trăit singur și după ce am ajuns prima oară la Budelli nu am avut chef să vorbesc cu nimeni.

Este adevărat, nu mă mai pot bucura de singurătatea de pe insulă, dar viața mea a luat acum o nouă întorsătură, concentrându-mă pe comunicarea cu alți oameni.”, a zis el.