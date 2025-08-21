Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
21 aug. 2025 | 10:19
de Ionuț Vieru

Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani

Știri generale
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Tragedie pe A1: doi adolescenți s-au aruncat în fața unui TIR, chiar de ziua fetei

Un eveniment cutremurător petrecut pe Autostrada A1 București-Pitești a șocat întreaga țară. Doi adolescenți, Cătălin și Georgiana, s-au aruncat împreună, îmbrățișați, în fața unui TIR, punându-și capăt vieții într-un mod care a stârnit valuri de durere și întrebări fără răspuns.

Cătălin voia să-și surprindă iubita de ziua ei

Cătălin, un tânăr din cartierul Costieni al municipiului Râmnicu-Sărat, plecase de acasă cu un singur gând: să-i ofere Georgianei un cadou cu ocazia zilei ei de naștere. Fata împlinise 14 ani chiar în ziua tragediei, iar băiatul voia să fie alături de ea și să îi facă ziua specială. În locul unui moment de bucurie, destinul a adus însă o dramă cumplită.

Nimeni nu își explică de ce cei doi adolescenți au recurs la un asemenea gest extrem. Familia, prietenii și apropiații au rămas șocați, iar anchetatorii încearcă să afle circumstanțele exacte ale tragediei.

Mama Georgianei, declarații sfâșietoare

Durerea părinților este de neînchipuit. Mama Georgianei a făcut declarații tulburătoare, povestind că fiica sa era complet speriată din cauza presiunilor din jur. „Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată”, a spus femeia pentru România TV.

Declarațiile mamei arată un tablou dramatic: o adolescentă de doar 14 ani, prinsă într-o relație intensă, confruntată cu frica despărțirii și cu teama unor măsuri drastice care i-ar fi separat de iubitul ei.

O poveste de iubire adolescentină

Dincolo de tragedia fără margini, apropiații au descris relația dintre cei doi tineri ca fiind una puternică și intensă. „Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a mărturisit mama Georgianei, subliniind cât de greu era pentru ei să accepte ideea unei despărțiri.

Pentru Cătălin și Georgiana, iubirea părea să fie centrul vieții lor. Nimeni nu ar fi crezut că povestea lor se va încheia în asemenea condiții dramatice, cu un gest care a lăsat comunitatea în stare de șoc.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat înainte de momentul fatidic. Întrebările rămân numeroase: ce i-a determinat pe cei doi adolescenți să ia o astfel de decizie? Ce rol au jucat presiunile din jur și ce ar fi putut fi făcut pentru a preveni o asemenea tragedie?

Deocamdată, autoritățile adună informații și declarații pentru a reconstrui firul evenimentelor. Comunitatea locală este îndoliată, iar familia celor doi tineri trăiește un coșmar care pare de neconceput.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Digi24
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le folosesc traficanții. Și polițiștii cu experiență sunt uimiți
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Monden
acum 2 ore
Horoscopul iubirii pentru final de august. Trei zodii cunosc dragostea adevărată, altele sunt în prag de despărţire
Horoscopul iubirii pentru final de august. Trei zodii cunosc dragostea adevărată, altele sunt în prag de despărţire
Horoscop
acum 2 ore
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Horoscop
acum 14 ore
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Horoscop
acum 16 ore
Parteneri
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Click.ro
Daniela Nane, om de sprijin pentru Valentin Teodosiu, vocea PRO TV! EXCLUSIV PAPARAZZI Bătrânețe, haine grele, chiar și pentru marele actor FOTO și VIDEO
Mediaflux
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro