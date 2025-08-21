Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani

Un eveniment cutremurător petrecut pe Autostrada A1 București-Pitești a șocat întreaga țară. Doi adolescenți, Cătălin și Georgiana, s-au aruncat împreună, îmbrățișați, în fața unui TIR, punându-și capăt vieții într-un mod care a stârnit valuri de durere și întrebări fără răspuns.

Cătălin voia să-și surprindă iubita de ziua ei

Cătălin, un tânăr din cartierul Costieni al municipiului Râmnicu-Sărat, plecase de acasă cu un singur gând: să-i ofere Georgianei un cadou cu ocazia zilei ei de naștere. Fata împlinise 14 ani chiar în ziua tragediei, iar băiatul voia să fie alături de ea și să îi facă ziua specială. În locul unui moment de bucurie, destinul a adus însă o dramă cumplită.

Nimeni nu își explică de ce cei doi adolescenți au recurs la un asemenea gest extrem. Familia, prietenii și apropiații au rămas șocați, iar anchetatorii încearcă să afle circumstanțele exacte ale tragediei.

Mama Georgianei, declarații sfâșietoare

Durerea părinților este de neînchipuit. Mama Georgianei a făcut declarații tulburătoare, povestind că fiica sa era complet speriată din cauza presiunilor din jur. „Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată”, a spus femeia pentru România TV.

Declarațiile mamei arată un tablou dramatic: o adolescentă de doar 14 ani, prinsă într-o relație intensă, confruntată cu frica despărțirii și cu teama unor măsuri drastice care i-ar fi separat de iubitul ei.

O poveste de iubire adolescentină

Dincolo de tragedia fără margini, apropiații au descris relația dintre cei doi tineri ca fiind una puternică și intensă. „Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a mărturisit mama Georgianei, subliniind cât de greu era pentru ei să accepte ideea unei despărțiri.

Pentru Cătălin și Georgiana, iubirea părea să fie centrul vieții lor. Nimeni nu ar fi crezut că povestea lor se va încheia în asemenea condiții dramatice, cu un gest care a lăsat comunitatea în stare de șoc.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat înainte de momentul fatidic. Întrebările rămân numeroase: ce i-a determinat pe cei doi adolescenți să ia o astfel de decizie? Ce rol au jucat presiunile din jur și ce ar fi putut fi făcut pentru a preveni o asemenea tragedie?

Deocamdată, autoritățile adună informații și declarații pentru a reconstrui firul evenimentelor. Comunitatea locală este îndoliată, iar familia celor doi tineri trăiește un coșmar care pare de neconceput.