Ce a făcut Amna după problemele de la Survivor România. Cântăreața s-a recuperat după ce a fost eliminată din competiția din Republica Dominicană și a făcut un spectacol de neuitat în București, spre bucuria fanilor săi. Cum arată acum frumoasa blondină și cât de repede și-a revenit după accidentarea care a trimis-o acasă.

Amna a dovedit că este o adevărată războinică în competiția Survivor România, deși a făcut parte din echipa Faimoșilor. Celebrei artiste i s-a părut foarte grea competiția din Republica Dominicană, deoarece dorul de fiul ei a măcinat-o pe parcursul întregii emisiuni. Nu doar asta, Amna a avut probleme serioase de sănătate care au împiedicat-o să reziste mai mult la Survivor, motiv pentru care a fost nevoită să se retragă din concurs mai devreme decât și-ar fi dorit.

Chiar dacă nu a rezistat mai mult în concurs, Amna spune că nu regretă nimic și se bucură de faptul că a acceptat provocarea de a participa la Survivor România. Artista este mândră de evoluția ei din cadrul competiției, însă a subliniat faptul că sănătatea unui om ar trebui să primeze înaintea oricărui premiu câștigat.

„M-am simțit foarte rău, am început să mă deshidratez, după care am ajuns la spital. Primul doctor nu și-a dat seama de nimic, al doilea doctor m-a trimis direct la spital de urgență, aveam febră foarte mare și mi-a făcut o serie de analize…În curând mă voi opera și sunt gata să fac și pasul ăsta pentru că este cazul(…) mâinile mele nu arătau foarte bine, am avut foarte multe branule, am fost foarte deshidratată, doctorii și-au făcut treaba. Nu mai suportam.”, a declarat Amna, la ieșirea din competiția Survivor România, conform wowbiz.ro .

Frumoasa blondină s-a recuperat destul de repede după problemele pe care le-a avut la Survivor și acum se simte mult mai bine. Atât de bine, încât zilele trecute Amna a fost invitată la un restaurant de lux din Capitală unde a susținut un recital de zile mari, care i-a bucurat pe fanii solistei, dovedind încă o dată că poate cânta orice LIVE.

„Competiția aceasta a fost o provocare uriașă. Mă simt mai puternică acum, deși poate pentru telespectatori sau colegi nu am fost suficient de puternică. Mi-am depășit niște limite. Am învățat să stau cu mine, eram tot timpul într-o fugă continuă în București: telefoane, Instagram, Facebook, rețele de socializare. Niciodată nu apucam să stau cu mine. Am făcut tot ce am putut în emisiune, îmi pare foarte rău că nu am rămas în emisiune, doar că sănătatea primează și e bine să stii când să te retragi. Medicii ar fi decis dacă eu să rămân sau nu, dacă nu ar fi fost votul publicului”, a declarat Amna despre Survivor Romania 2021.