Ce a făcut Alexandra Ungureanu după ce a câștigat Bravo, ai stil! Altă vedetă sigur nu făcea asta

Aseară, într-un show plin de glamour și strălucire a avut loc finala ”Bravo, ai stil Celebrities”. Concurentele rămase în concurs au prezentat cele mai bune creații vestimentare, iar la final publicul a decis câștigătoarea acestui sezon. Pentru unii poate o surpriză, pentru alții poate nu, Alexandra Ungureanu a fost desemnată câștigătoarea concursului. Vedeta i-a furat titlul lui Theo Rose, pe ultima sută de metri.

Alexandra Ungureanu, după numărul mare de voturi din partea publicului, a câștigat premiu de 100 000 de lei și titlul de „Cea mai stilată celebritate din România”. Concurența dintre Alexandra Ungureanu și Theo Rose a fost la cote maxime, amândouă fiind extrem de populare în rândul publicului votant, la gala ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

După multe ediții plini de momente grele, scandaluri și acuze, aseară, în finală, cea mai bună a câștigat. Cea mai bună, în opinia telespectatorilor, a fost Alexandra Ungureanu.

De-a lungul concursului Alexandra Ungureanu a șocat prin alegerea vestimentațiilor propuse juriului, și nu de puține ori și-a atras critici din partea contracandidatelor, dar asta nu a împiedicat-o pe Alexandra să dovedească că poate fi mai bună.

La finalul serii a fost încoronată „Cea mai stilată celebritate din România”, iar marele premiu, de 100.000 de lei i-a fost înmânat de juriul participant la gala finală. Alexandra Ungureanu le-a mulțumit celor care au votat-o, spunând:

A fost o seară grea, cu multă încărcătură emoțională, pentru toți cei implicați. Dar cel mai mult a fost copleșită de emoție, câștigătoarea finalei, Alexandra Ungureanu. te-ai fi așteptat ca după o zi atât de grea, ca vedeta să se odihnească. Dar Alexandra a declarat, după marea finală, că odată ajunsă acasă nu s-a putut odihni, decât după ce a răspuns multitudinii de mesaj primite de la telespectatorii galei ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

”Am ajuns acasă, după finală, atât de încărcată cum nu am mai fost. Nu am dormit, am stat și am citit mesajele primite de la oameni, de la niște oameni minunați. Nu mi-am putut imagina că anul acesta, un an dificil pentru noi, artiștii, să am parte de atât de multă iubire și susținere.

Vă spun sincer, premiul financiar este cel mai puțin important. Dar coroana pe care am primit-o, am dus-o acasă. A demonstrat că, în ultimii ani, am făcut, ca artist și ceva în stil, este tot ceea ce contează.

Este dovada că nu am lucrat degeaba, că am realizat ceva… Iar senzația pe care o am acum, când am reușit să mă fac înțeleasă, când am demonstrat că există și un stil care poate fi altfel decât mainstreem-ul, că am câștigat acest concurs în fața unor concurente extraordinare, este una pe care o consider neprețuită. Trebuie să recunosc, sunt fericită”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru WOWbiz.ro.