Ce a făcut Alexandra Ungureanu abia acum: ”Am asteptat cu nerăbdare un an”

Alexandra Ungureanu vine cu detalii despre viața sa și despre cum crede că va decurge acest an. Ce le-a mărturisit artista fanilor și cu ce energie și speranțe a pășit în noul an, după câștigul sperat de la Bravo, ai Stil? Imaginile din vacanță.

Alexandra Ungureanu se bucură acum de liniște și pace. După ce a trecut cu brio peste toate încercările grele de la Bravo, ai Stil, acum trăiește cele mai frumoase clipe privind peisajele minunate de pe meleagurile noastre.

Dacă în trecut vedetele de la noi alegeau destinații care mai de care mai aparte, de cele mai multe ori peste Ocean, vremurile pe care le trăim nu mai permit aceste lucruri. Vacanța vedetei e plănuită de peste un an, timp în care și-a terminat angajamentele și cu siguranță a continuat să creeze hit-uri peste hit-uri în studio, cu echipa sa.

„Frumos si bine îmi e, că asta e și ideea, în vacanță După drumul lung de ieri, aseară m-am tratat direct cu o baie în piscina încălzită de la @pensiunea.margau.apuseni , relaxare supremă Mulțumim, @ciurtin.octavian, pentru primire!” , a fost mesajul câștigătoarei primului sezon Bravo, ai Stil Celebrities.

„Am asteptat cu nerăbdare vacanța asta, după un an in care m-am focusat maxim pe muncă, in special pe proiectul tv “Bravo, ai stil!”. Îmi place sa călătoresc in România, deși am făcut asta mult, de ani buni încoace, mergând la concerte. Dar atunci nu aveam timp sa ma bucur cu adevărat de locurile în care eram. Plus că turismul de la noi s-a dezvoltat in ultima vreme, în ciuda crizei. Au apărut mulți antreprenori cu adevărat pasionați de ceea ce fac, inspirându-se din lucrurile care merg afară și care oferă adevărate experiențe, nu doar locuri de cazare. O altfel de locație este @berg.cabin, cabana cu cel mai frumos view din țară, construită în stil scandinav – ferestre mari, interioare spațioase, decorate minimalist. Save this place, pentru că e super fain”

Alexandra Ungureanu