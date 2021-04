Ce a făcut Alex Bodi pentru Bianca Drăgușanu deși nu mai sunt împreună. A mărturisit tot, după despărțirea de Daria

S-au iubit, s-au certat, s-au împăcat, au divorțat, dar numele lui Alex Bodi este, încă, legat de cel al Biancăi Drăgușanu. După ce omul de afaceri s-a despărțit de iubita lui, rusoaica Daria Radionova, internauții au presupus că el și Bianca Drăgușanu vor reveni la sentimente mai bune și se vor împăca, însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Ce se întâmplă acum între cei doi foști soți. Bodi a mărturisit tot, după despărțirea de Daria.

Alex Bodi a vorbit, în exclusivitate pentru Antena Stars, despre despărțirea de iubita lui și ce relație mai există între el și fosta lui soție Bianca. De asemenea, controversatul afacerist susține că este un bărbat liber și asumat, care face numai ce simte și nu are de ce să dea explicații nimănui pentru acțiunile sale.

Mai mult de atât, fostul partener al designerului a recunoscut că i-a trimis flori blondinei și a avut numai cuvinte de laudă de adus la adresa Biancăi Drăgușanu, pe care o consideră o femeie foarte frumoasă.

„Eu nu am voie să dau flori, nici direct, nici indirect. Ea este într-o relație, nu am de ce să-i trimit flori și da, dacă am vrut să-i trimit flori, i le trimit dacă vreau și simt, care este problema?! Nu mă avantajează pe mine cu nimic că este singură sau nu este singură.

Ea este într-o relație, într-o perioadă bună a vieții ei, din ce am auzit și din ce se vede și mă bucur că este așa, de ce să mă bucur că e singură? Nu vreau să mă pronunț în absolut nimic. Da, este adevărat că i-am trimis flori, știe toată lumea că aveam obiceiul să-i trimit flori, dar și Bianca este o femeie frumoasă, curtată de o grămadă de persoane, dar îți dai seama că nu sunt singurul care îi poate trimite flori. Eu sunt mai deosebit, nu sunt ca admiratorii ei.