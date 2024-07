Ce a făcut Alex Bodi cu puțin timp înainte să fie reținut de Poliția de Frontieră: ”O scot prin geam, dacă nu plec în Mykonos”

Început de vacanță cu peripeții pentru Alex Bodi și noua lui iubită. Afaceristul a fost oprit de polițiștii de frontieră, pe Aeroportul Otopeni, înainte de a se îmbarca spre Mykonos și a avut de dat câteva explicații.

Cu puțin timp înainte de a se urca în avionul care urma să îl ducă pe insula milionarilor din Grecia, Alex Bodi a avut parte de un incident în aeroport. Afaceristul a fost oprit de Poliția de Frontieră și a stat câteva minute de vorbă cu agenții, după care el și iubita lui și-au putut continua drumul. După ce au apărut imaginile cu el înconjurat de polițiști, la Otopeni, Alex Bodi a explicat ce s-a întâmplat.

Totul a pornit de la o neînțelegere legată de bilete. Bodi a povestit că angajata aeroportului nu găsea rezervarea și că i-ar fi vorbit urât, moment în care el s-a enervat și a fost nevoie de intervenția polițiștilor.

”Am ajuns cu bine în Mykonos, dar au fost niște probleme în aeroport, înainte de decolare. O doamnă de la bilete ne-a făcut probleme. A fost abuzivă, nu mi-a vorbit deloc frumos. Mi-a spus că eu nu am bilete, că nu am loc în avion, deși i-am explicat că făcusem rezervările. Mi-a spus să mă dau deoparte, că sunt alții care așteaptă. Eu i-am spus c-o scot prin geam, dacă nu plec în Mykonos. Sigur, am glumit, n-o scoteam…

Mi-a spus apoi că va chema Poliția și a chemat-o. Cu polițiștii a fost un dialog civilizat, oamenii m-au întrebat care e problema, eu le-am explicat totul. Mi-au spus să mă liniștesc, că sunt mereu plângeri de genul ăsta, că e tensiune, lumea e încordată. Câteva minute a durat discuția, apoi am urcat în avion. Totul s-a rezolvat”, a povestit Alex Bodi, pentru cancan.ro.