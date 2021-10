Ce a divulgat Simona Halep despre nunta și soțul ei. Ce femeie norocoasă!

Simonei Halep îi merge bine din toate punctele de vedere. S-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubește, are o carieră de invidiat și mulți bani în conturi. Cea mai recentă victorie pe terenul de tenis a făcut-o pe sportiva româncă să facă declarații surprinzătoare despre nunta cu Toni Iuruc. Ce a putut spune tenismena despre soțul ei.

Vineri seara (n.r. – 8 octombrie), Simona Halep (locu 17 în clasamentul WTA) a învins-o pe ucraineanca Marta Kostyuk (19 ani, 48 WTA), scor 7-6(2), 6-1, și s-a calificat în turul 3 de la Indian Wells 2021, desfășurat în California, SUA. După meci, fostul lider mondial a dezvăluit că este foarte bucuroasă să joace din nou în turneul american, după luni bune de accidentări.

„Mereu mă simt minunat când vin aici. Este foarte bine să fiu din nou sănătoasă și să concurez la acest nivel. Să joci aici în octombrie este special. Mi-a lipsit să joc tenis la acest nivel în acest an din moment ce am fost accidentată luni bune și nu am putut juca.

Am fost puțin mai agresivă decât în mod normal, încerc să-mi îmbunătățesc jocul, să mă îmbunătățesc pe mine. Atitudinea mea nu a fost grozavă, dar voi continua să muncesc. Este o plăcere să fiu din nou la Indian Wells și să câștig un meci aici”, a spus Halep după meci, potrivit Tennis365.com.