Ratare istorică pentru Emma Răducanu. Cu ce mare nume s-ar fi duelat dacă nu era înfrântă la Indian Wells

Zilele acestea se desfășoară turneul de Grand Slam de la Indian Wells. Revelația de la US Open, Emma Răducanu a fost prezentă pe tabloul de start al competiției. Raducanu a revenit pentru prima dată de la uimitorul ei triumf de la US Open. În acest timp s-a despărțit de Andrew Richardson, care a ajutat-o la victoria de la New York. La Indian Wells Emma a mers alături de fostul număr unu britanic eremy Bates, ca antrenor.

De la Us Open la Indian Wells. Emma Răducanu era favorită

Campioana US Open Emma Răducanu spera să continue forma incredibilă care a inspirat-o la remarcabilul ei triumf la Flushing Meadows, dar nu a fost să fie. Emma Răducanu a suferit o înfrângere directă în meciul cu Aliaksandra Sasnovich. Meciul disputat este primul după triumful senzațional la US Open. Numărul 1 britanic s-a străduit să-și găsească cea mai bună formă pe parcursul meciului. A reușit să revină în partea a doua a meciului împotriva bielorusei clasată pe locul 100 în lume. Dar, din păcate, nu a fost suficient.

Numărul mondial 100 din Belarus a fost cel mai solid jucător pe terenul de la Indian Wells. Tânăra de 18 ani din Bromley a avut multe greșeli de joc, pierzând în cele din urmă cu 6-2 6-4 în doar o oră și 25 de minute. Vorbind în cadrul conferinței sale de presă post-meci, Răducanu a recunoscut că Sasnovich este a doua cea mai bună jucătoare din turneu.

„Aliaksandra a jucat un meci extrem de bun. Ai putea spune că a fost mai experimentată decât mine. Și-a executat planul de joc mai bine decât mine și a meritat să câștige. Deveniți mai bun jucând meciuri și eu nu am fost foarte concentrată în meci. Nu am mai jucat o competiție de o lună, de la US Open, iar forma și claritatea vor veni jucând săptămână de la săptămână.”, declara Emma Răducanu la finalul meciului.

La Indian Wells ar fi fost meciul anului

Emma Răducanu, căreia i s-a acordat un wildcard pentru Indian Wells, a ajuns în etapa a doua, jucând în fața jucătoarei Aliaksandra Sasnovich , la doar 27 de zile de la senzaționala victorie de la Flushing Meadows. Cu toate astea, Sasnovich a avut alte idei și a urmărit un joc agresiv, care i-a adus și victoria.

Dacă ar fi trecut de Sasnovich, tânăra Emma Răducanu ar fi ajuns față-în-față cu idolul copilărie sale. În turul trei de la Indian Wells Aliaksandra Sasnovich o va întâlni pe nimeni alta, decât fostul număr unu, Simona Halep. Ar fi fost meciul anului la Indian Wells, dacă Emma Răducanu ar fi reușit victoria. Meciu dintre sportiva română Simona Halep și Aliaksandra Sasnovich se va juca mâine, în turul trei.