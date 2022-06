Ce a descoperit un spaniol în orașele din Ardeal. Nici lui nu i-a venit să creadă: „E ciudat”

Roberto Alarcón este fundașul dreapta al echipei de fotbal „U” Cluj. Chiar dacă joacă pentru o echipă românească, fotbalistul spune că a aflat majoritatea informațiilor despre țara noastră de la un conațional, care este de 4 ani în țară. Iată ce a aflat despre România.

În vârstă de doar 24 de ani, Roberto Alarcón Sáez joacă pe postul de fundaș dreapta al echipei „U” Cluj. A venit în România în vara anului trecut, iar o mare parte dintre informațiile despre țara noastră le-a căpătat de la un alt conațional, Eder Gonzalez.

Roberto spune că s-a îndrăgostit de Cluj Napoca și că vrea să continue în Liga 1. Într-un interviu pentru libertatea.ro, spaniolul a mărturisit că nu știa nimic spre România în momentul în care a ajuns în țară.

„Eu sunt din Palma de Mallorca, un foarte bun amic și fost coleg, Eder Gonzalez, este de 4 ani la voi în țară. Am luat informații de la el, astfel că România nu era o necunoscută pentru mine atunci când am pășit aici. Am vorbit mult cu el, l-am întrebat de toate.

Mulți spun că e o țară rea. Aiureli. Internetul te ajută mult, dar acolo apar și multe lucruri neadevărate. Da, România e diferită de Spania, cum și Spania e diferită de Japonia. Eu n-am avut niciodată probleme în România, la Cluj, nici măcar una”, a povestit acesta.