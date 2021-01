Ce a descoperit Streinu-Cercel în sângele celor vaccinați anti-covid-19. Informații de ultimă oră

Adrian Streinu-Cercel a spus ce s-a constat în urma testelor care li s-au făcut persoanelor care s-au vaccinat cu prima doză de vaccin anti-coronavirus.

El a precizat că aceste persoane aveau în sânge deja anticorpi protectori la virus.

Tot Adrian Streinu-Cercel a ținut să atragă atenția că masca de protecție trebuie să rămână obigatorie inclusiv după vaccinare.

Adriaan Streinu-Cercel a semnalat faptul că acest vaccin anti-covid protejează organismul pentru toate tulpinile care sunt în circulație în acest moment, motiv pentru care vaccinarea trebuie făcută cât mai repede.

Astăzi, profesorul a mai menționat și că ar putea să existe mai multe cazuri de infectare cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie, o tulpină care este mult mai contagioasă, chiar și cazuri asimptomatice ce fac imposibilă detectarea prezenței acestei mutații.

”Acest caz reprezintă vârful icebergului. Sub ‘nivelul apei’ sunt multe alte cazuri pe care nu le-am identificat pentru că deocamdată nu este un sistem în care să verificăm în mod susținut circulația acestor mutante. Faptul că noi am făcut cercetări și ne-am interesat dacă la un moment dat sau la un alt moment intră virusul și în țara noastră acesta este un moment T0, cum a fost și primul caz. Adică, la primul caz, a fost adus aici, l-am studiat, am verificat ce putem să facem, după care toată lumea și-a văzut de treabă”.