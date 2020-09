Ce a apărut acum la mormântul Ilenei Ciuculete. Toți cei care trec cimitir se uită lung

Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut ce a apărut la mormântul Ilenei Ciuculete! Toţi cei care trec prin cimitir îşi aduc aminte cu drag de cântăreaţa de muzică populară care s-a stins în urmă cu doi ani din cauza unei boli nemiloase.

Moartea Ilenei Ciuculete a picat ca o bombă în martie 2017. Nimeni nu se aştepta ca îndrăgita interpretă de muzică populară să părăsească această lume atât de curând. În vârstă de 60 de ani, aceasta a pierdut lupta cu o boală nemiloasă – ciroza. La nici doi ani de la tragedie, soţul cântăreţei, Cornel Galeş, a pierit în urma unui grav accident de circulaţie, în Spania, iar dorinţa sa de a fi înmormântat lângă “Zânica” lui a fost îndeplinită de cei dragi.

Acum, cei care intră în Cimitirul Străulesti observă că mormintele celor doi sunt mereu pline de flori şi de tot felul de iconiţe. Se pare că fanii nu au uitat-o pe Ileana Ciuculete şi au grijă ca locul său de veci să fie îngrijit.

Cei doi s-au cunoscut în 1989 într-un taxi şi, de atunci, au rămas împreună. A fost dragoste la prima vedere, iar relaţia lor a durat peste 25 de ani.

Pe 8 martie 1992, au decis să îşi unească destinele iar nunta a fost una ca în poveşti, cu artişti de seamă şi sute de invitaţi. Rochia miresei, însă, a uimit pe toată lumea. Ileana Ciuculete a purtat o ţinută roz.

De-a lungul anilor, interpreta a recunoscut că este o femeie geloasă, dar a explicat că totul pleacă de la faptul că îl iubeşte prea mult pe Cornel Galeş, marea sa dragoste.

“Niciodată nu ajungem să adormim supărați, pentru că supărarea, la noi, ține 20 de secunde! Prea mult 20 de secunde: pentru că eu am nevoie de el tot timpul. Și el are nevoie de sufletul meu, de firea mea și tot ce fac eu pentru familia noastră! Iar el are nevoie de mine ca de aer. În el am găsit totul”.