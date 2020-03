Ce a ajuns să facă pentru bani Ion Lăceanu, la 84 de ani. A cântat pentru J.F. Kennedy și Gorbaciov

Ion Lăceanu a cântat și a încântat multe personalități de-a lungul timpului. Iată ce face acum, la 84 de ani! Ce spune despre meseria pe care o practică parcă dintotdeauna?

Ce a ajuns să facă Ion Lăceanu pentru bani, la 4 de ani

Ion Lăceanu are 84 de ani, dar nici gând să-și suspende activitatea. Acesta trăiește pentru muzică, așa că va cânta până în ultima zi. Cântărețul de muzică populară continue să cânte cu aceeași pasiune, deși o face de zeci de ani. Artistul susține că nu este vremea să se retragă și că își dorește ca aniversarea sa de 84 de ani, pe data de 4 mai, să o sărbătorească pe scenă, înconjurat de oamenii lui dragi. Acum, obligat de diverse conjuncturi, a luat o pauză concertistică, dar în timpul acesta cântă 6 zile din 7 într-o cârciumă.

“Mă întâlnesc cu oamenii și mă întreabă unde am dispărut. Nu am dispărut, însă seriozitatea și conduita mea profesională nu mă recomandă pentru emisiunile de televiziune populare în ziua de azi, așa că nu mai am vizibilitatea pe care am avut-o, timp de șase decenii, la postul național ori la concerte, în fața a zeci de mii de oameni. Prefer să-mi duc mai departe munca într-un loc plin de oameni fideli muzicii autentice românești, dar și în fața multor străini, care descoperă pentru prima dată folcorul românesc. Mă fac fericit încântarea și bucuria lor”

Ion Lăceanu (Sursa: libertatea.ro)

„De șase ani sunt bunic”

Ion Lăceanu se gospodărește singur, este plin de viață și reușește să le ofere energia sa pozitivă și celor pe care îi iubește. Mai mult decât atât, el mărturisește că îi place mult acasă și se bucură că încă se mai poate deplasa singur.

„Îmi place acasă. Până în 89 nu prea am știut ce înseamnă asta, căci am colindat întreaga lume, am cântat peste tot, din SUA, Cuba și până-n China și Coreea. Nu sunt o povară pentru copilul meu și încerc să mă bucur cât mai mult de nepoțica mea. Căci, de aproape șase ani, sunt bunic”, a mai dezvăluit câtărețul de muzică populară.