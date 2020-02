Ce a ajuns să facă Mihăiță Neșu, la 9 ani de la cumplitul accident. Viața i s-a schimbat complet

Mihai Neșu, pentru mulți dintre noi, poate deveni un exemplu de luptător, mai ales dacă ținem cont de faptul că, de mai bine de 8 ani trăiește într-un cărucior cu rotile.

Ce a ajuns să facă Mihăiță Neșu, la 9 ani de la cumplitul accident

Toți ne aducem aminte de teribilul accident suferit de Mihai Neșu în urmă 9 ani, la un antrenament al echipei sale, FC Utrecht când, în urma coliziunii cu un coleg de echipă, Alje Schut, Neșu a căzut la pământ, incapabil să miște de la gât în jos. A fost transportat de urgență la spital unde a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală și a fost operat imediat. În următoarele luni, Neșu a reînceput să vorbească, apoi a început recuperarea medicală și și-a recâștigat parțial controlul asupra brațului drept. Prin 2012, la un an de la accident, Mihai reușea să vorbească despre ce a pățit într-o conferință de presă și, tot atunci, anunța intenția sa de a deschide o fundație care să ajute copiii români cu dizabilități.

Viața i s-a schimbat complet

Dramele sale nu s-au oprit aici, soția părăsindu-l și, la scurt timp, ambii părinți plecând într-o lume mai bună, însă toate astea nu l-au descurajat, ba mai mult, a decis să plece în Statele Unite ale Americii, la o clinică de recuperare unde, în cele din urmă, a reușit să-și recupereze ambele brațe. Din acel moment și-a dedicat toată energia ajutorării copiilor cu disabilități prin intermediul fundației despre care vorbea în 2012.

Acum, ajuns la 37 de ani, Mihai Neșu are planuri și mai mari, vorbinde despre el la emisiunea lui Mihai Gâdea, de la Antena 3. Aici a povestit despre proiectul construirii celui mai modern complex de terapie destinat copiilor cu probleme neuromotorii, pentru care are nevoie de nu mai puțin de 3 milioane de euro. Dacă mai era nevoie, Bichon-ul Mihai Neșu a demonstrat, încă o dată, că nu se dă bătut și că, indiferent de situație, viața merge înainte și depinde foarte mult de cum ți-o alegi s-o trăiești.