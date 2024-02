Ce a ajuns să facă Chef Florin Dumitrescu pentru a putea mânca. E un mare sacrificiu: „Nu se vede” VIDEO EXCLUSIV

Chef Florin Dumitrescu și-a făcut debutul în televiziune în 2012, iar astăzi este unul dintre cei mai talentați bucătari din România, el făcând senzație în show-ul culinar “Chefi la cuțite” de la Antena 1, alături de Sorin Bontea și de Cătălin Scărlătescu. Vedeta Antenei 1 a povestit, pentru Playtech Știri, despre schimbările pe care a trebuit să le facă la capitolul alimentație, dar și despre antrenamentele la care merge constant timp de 5 zile pe săptămână, pentru a nu acumula frustrări la capitolul mâncare.

Chef Florin Dumitrescu a absolvit o școală cu profil sportiv, a jucat polo pentru Steaua și a devenit de câteva ori campion municipal și național. Aflat în pauză de la filmări, celebrul chef profită de timpul liber pentru a petrece cât mai mult timp cu familia, respectiv cu soția sa, Cristina Sima, și cu cele două fetițe ale lor, Ava Elisabeta și Mia.

Recent, într-un dialog exclusiv cu Playtech Știri, am aflat ce a ajuns să facă Chef Florin Dumitrescu pentru a putea mânca.

Pasiunea pentru gătit a descoperit-o la 14 ani, urmărind o emisiune TV, iar ulterior s-a angajat ca ajutor de bucătar la un restaurant din Capitală, ajungând să se perfecționeze în Italia în arta gastronomică.

Practic, toată viața a avut în preajmă ispite culinare și a desăvârșit gusturile unor preparate sofisticate sau tradiționale.

“Carnea, atât. Nu am slăbiciuni culinare, am învățat să-mi potolesc chestiile astea. Acum sunt mult mai echilibrat, să zicem.

Încerc să mănânc mai puțin, încerc să mănânc mai bine, pentru că nu mai am 20 de ani, nu mai am arderile de la 20 de ani și trebuie să am grijă puțin, că na, trebuie să țin pasul cu fetele”, a declarat, pentru Playtech Știri, Florin Dumitrescu.