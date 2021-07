Cazul Caracal. Gestul șocant al lui Dincă, din sala de judecată. Membrii familiei Luizei Melencu sunt revoltați

Dosarul lui Gheorghe Dincă a ajuns din nou pe masa magistraților. Opt martori au fost citați pentru audieri. Pe lângă membrii din familia Luizei, una dintre victime, prezenți au fost și cei doi băieți, fiica și soția lui Dincă.

Astăzi a avut loc un nou termen al procesului în care Gheorghe Dincă este judecat pentru dispariția celor doi fete, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Instanța a prezentat în fața celor prezenți pe rudele acuzatului și doi martori. Unul dintre aceștia a fost adus cu mandat de arestare de către polițiști.

La puțin timp după începerea ședinței, bunicul Luizei a ieșit din sală. Acesta, alături de mama și mătușa tinerei au fost amendați cu 500 de lei. Totul a pornit de la faptul că, în timpul procesului, rudele Luizei au observat că Gheorghe Dincă și judecătoarea își făceau semne.

Am ieșit pentru că nu am mai putut să suport ipocrizia și minciuna acestei judecătoare Cotoi. Am fost amendat pentru că soția lui Dincă îi făcea semne lui Dincă. Sunt niște ipocriți judecătorii. Acum se vede destul de clar câtă protecție li se oferă celor din familia lui Dincă. (…) Am fost amendat pentru că i-am zis judecătoarei că soția lui Dincă și Dincă își făceau semne, adică să dea sau să nu dea o declarație sau să-și mențină o declarație, a declarat Stelian Iordache, bunicul Luizei.